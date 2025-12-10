РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:13, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Вместимость нового стадиона могут увеличить до 45 тысяч мест — аким Алматы

    В Алматы состоялась внеочередная XXXIX сессия городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вместимость нового стадиона могут увеличить до 45 тысяч мест — аким Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В ходе сессии аким Алматы Дархан Сатыбалды представил проект бюджета мегаполиса на 2026–2028 годы.

    Он отметил, что расходы местного бюджета на 2026 год предусмотрены в объеме 2,8 трлн тенге. Из них 85 млрд тенге или 30% будут направлены на стимулирование экономического роста. Также на развитие транспортной системы в следующем году будут направлены значительные средства. Они предусмотрены на начало работы по запуску линий БРТ и ЛРТ, а также на введение других видов общественного транспорта.

    В ходе выступления аким Алматы сообщил, что вместимость нового стадиона, строительство которого планируется в мегаполисе, может быть увеличена.

    — По поручению Главы государства продолжится работа по строительству стадиона международного уровня. Сейчас поднимается вопрос по увеличению его вместимости с 35 до 45 тысяч мест. Завершение строительства в любом случае запланировано на конец 2027 года, — сказал Дархан Сатыбалды.

    Напомним, акимат вынес постановление об изъятии двух земельных участков в Медеуском районе и к югу от Кульджинского тракта для строительства нового стадиона.

    Проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.

    Ранее заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков рассказал, что продолжается модернизация существующего Центрального стадиона: до конца года будет проведено техническое обследование стадиона, колонн и опор. После завершения строительства нового стадиона Центральный стадион Алматы также будет использоваться.
     

    Теги:
    Бюджет Маслихат Строительство Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают