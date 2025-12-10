Вместимость нового стадиона могут увеличить до 45 тысяч мест — аким Алматы

В ходе сессии аким Алматы Дархан Сатыбалды представил проект бюджета мегаполиса на 2026–2028 годы.

Он отметил, что расходы местного бюджета на 2026 год предусмотрены в объеме 2,8 трлн тенге. Из них 85 млрд тенге или 30% будут направлены на стимулирование экономического роста. Также на развитие транспортной системы в следующем году будут направлены значительные средства. Они предусмотрены на начало работы по запуску линий БРТ и ЛРТ, а также на введение других видов общественного транспорта.

В ходе выступления аким Алматы сообщил, что вместимость нового стадиона, строительство которого планируется в мегаполисе, может быть увеличена.

— По поручению Главы государства продолжится работа по строительству стадиона международного уровня. Сейчас поднимается вопрос по увеличению его вместимости с 35 до 45 тысяч мест. Завершение строительства в любом случае запланировано на конец 2027 года, — сказал Дархан Сатыбалды.

Напомним, акимат вынес постановление об изъятии двух земельных участков в Медеуском районе и к югу от Кульджинского тракта для строительства нового стадиона.

Проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.

Ранее заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков рассказал, что продолжается модернизация существующего Центрального стадиона: до конца года будет проведено техническое обследование стадиона, колонн и опор. После завершения строительства нового стадиона Центральный стадион Алматы также будет использоваться.

