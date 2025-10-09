Центральный стадион Алматы оставят для легкой атлетики после ввода нового

— Принято решение о строительстве стадиона, определен земельный участок площадью 14,9 гектара между Кульджинским и Талгарским трактом. На сегодняшний день получено техническое условие на вынос инженерных сетей, проводятся геологические работы. Уже средства с третьим уточнением были выделены, — рассказал заместитель акима города Азамат Калдыбеков.

По его словам, проектирование и строительные работы ведутся параллельно. Сейчас в основном выполняются земляные работы.

Заместитель акима отметил, что текущее состояние действующего Центрального стадиона поддерживается в рабочем режиме.

— В рамках подготовки к матчам группового этапа Лиги чемпионов у нас регулярно проводились работы по подсеву поля. Поле на сегодняшний день соответствует требованиям. Команда «Реал Мадрид» сыграла, и единственный комментарий было по высоте газона — она составляет 24 мм, а им хотелось бы 22 мм. Но по требованиям допускается до 30 мм, — уточнил он.

Ранее на стадионе был проведен текущий ремонт: восстановлены и окрашены сидения, укреплены крепления и выполнены работы по благоустройству.

Заместитель акима также отметил, что наряду с новым объектом продолжается модернизация существующего Центрального стадиона.

— В целом были планы по реконструкции и модернизации существующего стадиона. Он находится в центре города и требует современного обновления. До конца года будет проведено техническое обследование стадиона, колонн и опор. После завершения строительства нового стадиона Центральный стадион Алматы будет использоваться. Есть потенциал использования его как большого легкоатлетического стадиона. Все виды легкой атлетики проходят на открытом воздухе, и этот стадион полностью соответствует таким требованиям, — добавил заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков.

Напомним, акимат вынес постановление об изъятии двух земельных участков в Медеуском районе и к югу от Кульджинского тракта для строительства нового стадиона.

Ранее сообщалось, что в Алматы планируется строительство современного стадиона и центра водных видов спорта.

Новый стадион международного уровня рассчитан на 35 тысяч зрителей и будет соответствовать требованиям UEFA категории 4. Проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.