Визит Президента в Акмолинскую область, возвращение спасателей из Турции, аварии на ТЭЦ и водоводах - чем запомнилась неделя в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Президента Казахстана в Акмолинскую область, ликвидация последствий коммунальных аварий в регионах страны, нападение в школе Петропавловска, возвращение казахстанских спасателей и медиков из Турции, победы наших спортсменов за рубежом и много другое. Чем запомнилась казахстанцам минувшая неделя, читайте в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Подготовка спасателей и развитие АПК в Акмолинской области

На этой неделе Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Акмолинскую область. В ходе визита он посетил ряд предприятий региона, выступил перед курсантами Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, побеседовал с руководителями машиностроительных предприятий, а также ознакомился с деятельностью ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация».

Фото: akorda.kz

Глава государства также посетил ТОО «Тепличные технологии Казахстана» в Степногорске. Президент оценил качество и отметил востребованность выпускаемой продукции, а также обратил внимание на экспортные возможности компании.

Фото: akorda.kz

Не осталась без внимания и ТЭЦ города Степногорска. Заслушав доклад акима области, Президент поручил первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.

Фото: akorda.kz

Президент в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область осмотрел двор в 6-м микрорайоне города Степногорска. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями, созданными на придомовой территории, а также побеседовал с местными жителями.

Фото: akorda.kz

В эти же дни Глава государства подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». Текст Конституционного закона опубликован в печати.

Наши спасатели возвращаются на Родину из Турции

Еще 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 40 642.

Фото: aa.com.tr

Поисково-спасательные работы в зоне бедствия, в которых после разрушительных землетрясений принимали участие 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе из Казахстана, планируется завершить сегодня.

Фото: aa.com.tr

Первая группа казахстанских спасателей и медиков в составе 38 человек уже вернулась на Родину. В аэропорту Алматы с аплодисментами их встретили волонтеры, родные, друзья и коллеги. Вторая группа казахстанских спасателей должна вернуться 19 февраля. Вернувшиеся домой казахстанские спасатели и медики поделились результатами тяжелой работы. Наши спасатели проводили поисковые работы в трех городах Турции - Газиантеп, Хатай и Нурдаги. С начала проведения операции им удалось спасти семь человек. Также они извлекли тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

Тем временем, вчера в районе Гёксун провинции Кахраманмараш в 22:31 по местному времени снова произошло землетрясение магнитудой 5,1. Землетрясение произошло на глубине чуть более 12 километров. О разрушениях и жертвах не сообщалось.

Фото: static.vkurse.kz

Нападение в школе Петропавловска и дело о смерти солдата-срочника

Утро минувшего понедельника стало самым страшным для учеников средней школы №4 города Петропавловска - один из учащихся напал с топором на других школьников. Утром 13 февраля ученик 9 класса пронес в школу в рюкзаке топор и нож. В туалете надел маску и напал на детей, находившихся в этот момент в коридоре. Пострадали трое школьников, двое из которых оказались в реанимации. Обезвредили нападавшего старшеклассники. Подростка сразу водворили в ИВС. Его арестовали на два месяца. Состояние пострадавших детей стабилизировалось, их перевели в отделение.

Фото из открытых источников

В отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело по статье 24 части 3, статье 99 части 2 УК РК «Покушение на убийство двух и более лиц». Законным представителем признана его мать.

Как позже сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, в ходе проверки в школе № 4 Петропавловска выявлено отсутствие на объекте турникетов и специализированной охраны.

Фото: primeminister.kz

После этого аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поручил оперативно провести конкурсы для обеспечения школ специализированной охраной. На аппаратном совещании он поручил акимам районов провести совещание с директорами школ. Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска. В свою очередь, министр просвещения Гани Бейсембаев поручил усилить контроль за входящими в школы лицами.

Тем временем, на этой неделе прокуратура Алматы направила в суд уголовное дело об убийстве женщины-юриста. Убийство известного юриста произошло вечером 8 октября 2022 года в Алмалинском районе Алматы. Женщину доставили в ближайшую больницу с множественными ножевыми ранениями. Она скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября.

Позже в департаменте полиции города сообщили, что по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления разыскивается бывший супруг убитой - гражданин Н., 1974 года рождения.В настоящий момент с санкции суда он взят под стражу.

Также на днях стало известно, что ряд лиц отстранили от должностей из-за смерти солдата в Жамбылской области. По факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области было проведено внутреннее расследование. Ранее активистка Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook сообщила, что 18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области. По ее словам, он совершил суицид.

Как известно, подозреваемый по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области находится под стражей.

Проблемы с тепло- и водоснабжением в регионах

На ТЭЦ Экибастуза снова произошла поломка. В субботу, в 4:55 утра, на ТЭЦ произошел обрыв заглушки в районе задвижки сетевой воды.

Для локализации места повреждения трубопровода поочередно остановили котлоагрегаты №№ 12, 13, 15 и сетевые насосы. Работники станции сразу же отсекли поврежденный участок и начали ремонт. В 16:30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ЭТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода, сообщило ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Сегодня, 19 февраля, к 02.30 на теплоцентрали уже запустили три дополнительных котла. Об этом сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов. По информации пресс-службы акима области, к 07.00 утра температура подачи сетевой воды на станции составила 62 градуса.

Фото Константина Шелкова

Как сообщили позже в Минэнерго, ситуация на Экибастузской ТЭЦ находится на контроле Правительства. На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

Фото: primeminister.kz

Помимо этого, 14 февраля стало известно, что в городе имеются 26 многоэтажек, которые, несмотря на все предпринимаемые меры, систематически испытывают недогрев. В них побывал аким Павлодарской области Асаин Байханов. Здесь начата наладка внутренних систем теплоснабжения. С целью улучшения параметров подачи тепла специалисты ТОО «Экибастузтеплоэнерго» проводят их промывку и опрессовку. Работы планируется завершить в течение 10 дней.

В Риддере же с приходом новых собственников в АО «Риддер ТЭЦ» нормализовалась ситуация с теплом. Станция работает в штатном режиме, новое руководство по поручению акима области Даниала Ахметова готовит график ремонтных работ, которые необходимо провести на теплоцентрали до наступления следующего отопительного сезона. Глава области сообщил, что в городе будет снят режим ЧС.

Фото: tets.kz

Перебои с водоснабжением на этой неделе наблюдались в трех микрорайонах Петропавловска. Там, на юго-восточном водоводе, произошла авария, вторая с начала года.

Кадр из видео

Порывы, по словам директора ТОО «Кызылжар су» Армана Саутова, происходят на этом водоводе из-за погодных условий, промерзания грунта и из-за особенностей его расположения в старой трубе. Кроме того, рядом проходит железная дорога, постоянно создается вибрация. Не исключают специалисты и некачественный пластик, из которого изготовлена труба. Компании, которая занималась реконструкцией водовода, уже не существует. Участок водовода протяженностью 3 километра планируют не включать до лета.

Лавиноопасный период сохраняется в ВКО. Спасатели ДЧС ВКО провели мероприятия по профилактическому спуску лавин на дорогах Усть-Каменогорск - Алтай, Усть-Каменогорск - Таргын – Самарское. Всего в Восточном Казахстане 497 лавиносборов, из них 325 очагов представляют угрозу.

Фото: t.me/qr_tjm

Дань памяти

В День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в честь этого события в Астане у памятника павшим воинам-афганцам состоялся митинг и возложение цветов. С 34-ой годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана присутствующих поздравил ветеран Вооруженных сил генерал-майор в отставке Марат Нагуманов. Вместе с тем, Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана.

Из разряда развлекательного…

Интересно было прочесть и о том, что бизнес по производству калифорнийских червей осваивают актюбинские предприниматели. Двухдневное обучение провели представители Комитета кооперации вермифермеров в палате предпринимателей. Приятная новость для казахстанцев на этой неделе - Казахстан вошел в число стран с самым дешевым мобильным интернетом: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в стране составила всего 0,37 долларов США. А еще страна поднялась на 6 позиций во всемирном рейтинге открытости данных Open Data Inventory (ODIN). В 2020 году страна занимала 54-е место. В период 2021-2022 годы общий балл Казахстана увеличился с 57 до 59 по охвату данных и с 65 до 68 по открытости данных. Рейтинг оценивает полноту статистических предложений страны и степень соответствия содержащейся в них информации международным стандартам открытости.

О культуре

Отметить на высоком идеологическом и организационном уровне 125-летие выдающегося сына казахского народа, ученого с мировым именем, известного государственного и общественного деятеля Каныша Сатпаева призвал сенатор Алтынбек Нухулы. В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны депутат подчеркнул необходимость утверждения Плана мероприятий к юбилею ученого.

Фото из открытых источников

В Бишкеке в казахско-кыргызском культурном центре имени Абая Кунанбаева открылась книжно-иллюстративная выставка, посвященная 100-летию казахского писателя, основоположника детективного жанра отечественной литературы, драматурга, общественного деятеля Кемеля Токаева. На выставке представлены художественные произведения писателя, среди которых «Көмескі із», «Солдат соғысқа кетті» , «Соңғы соққы», «Сарғабанда болаған окиға», «Түнде атылған оқ», «Жұлдызды жорық», «Тасқын», «Ночной выстрел», «Слово об отце», «Особое поручение», «Таудағы жаңғырақ», «Последний удар», «Таинственный след», а также газеты и журналы, вышедшие под его редакцией, различные материалы о жизни и деятельности автора. Также состоялся показ отрывка из документального фильма о жизни и творчестве Кемеля Токаева.

Победы Казахстана в спорте

В среду состоялся четвертый этап веломногодневки «Тур Омана». Победу на этапе одержал итальянец Диего Улисси из команды «UAE Team Emirates». Казахстанец Алексей Луценко завершил этап 10-м.

Фото: sports.kz

В Белграде прошел чемпионат мира по ММА среди молодежи 18-20 лет и взрослых старше 21 года. В мировом первенстве приняли участие 628 атлетов из 60 стран. Казахстан представили 33 члена национальной сборной по ММА. По итогам ярких противостояний в копилке казахстанской команды 3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Фото: пресс-служба Казахстанской объединенной федерации ММА

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с китайским «Куньлунь Ред Стар» и победил после двух поражений подряд. 20 февраля «Барыс» на выезде встретится с омским «Авангардом».

Фото: пресс-службы ХК «Барыс»

В столице прошел Гранд-финал Tartyl Fest – крупнейший в истории нашей страны турнира по подтягиваниям на турнике. За этим турниром «Казинформ» следил особенно пристально. Как отметил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов во время торжественной церемонии награждения победителей, планируется, что теперь фестиваль спорта будет проводиться на ежегодной основе.



