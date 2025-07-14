Вице-премьер поручил провести анализ генплана побережья Алаколя
Заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев ознакомился с картой землепользования побережья озера Алаколь, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.
В рамках реализации поручений Главы государства по повышению качества и безопасности внутреннего туризма, заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев продолжает работу в регионах, охватывающих ключевые туристические направления страны.
В ходе рабочей поездки в область Абай Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь. Важно отметить, что побережье озера включает разные туристические зоны: пляжи, расположенные в областях Абай и Жетысу, представляют собой отдельные локации, каждая из которых имеет собственную специфику, инфраструктурную нагрузку и особенности развития.
На побережье области Абай вице-премьер пообщался с туристами, предпринимателями и медицинскими работниками, осмотрел объекты благоустройства и медицинский пункт. Особое внимание уделено вопросам санитарного состояния, стихийной торговли, благоустройства и безопасности.
В связи с обращениями граждан и туристов даны поручения:
- провести проверку санитарно-эпидемиологической службы по фактам несанкционированной торговли продуктами питания;
- усилить контроль за чистотой побережья и обеспечить системный вывоз отходов;
- дополнительно установить урны и мусорные контейнеры, особенно в местах скопления отдыхающих;
- рассмотреть обеспечение туристической зоны устойчивой связью.
Также заместитель Премьер-министра ознакомился с картой землепользования побережья и поручил провести анализ действующего генерального плана. Отдельно рассмотрены вопросы ограничения доступа к берегу со стороны предпринимателей — местным исполнительным органам предстоит в кратчайшие сроки выявить нарушения и обеспечить проход граждан к водоему.
Благоустройство и модернизация инфраструктуры
В текущем году на побережье озера Алаколь начаты масштабные работы по реконструкции и благоустройству. Так, из областного бюджета выделено 658 млн тенге, из них:
- 108,9 млн тенге — на ремонт площади Арбат;
- 171,6 млн тенге — на создание нового общественного пространства;
- 107,5 млн тенге — на благоустройство прибрежной полосы.
Установлено 25 кабин для переодевания, 50 контейнеров, 2 биотуалета, 10 санитарных точек (до конца сезона планируется довести до 18). Из 7 запланированных пирсов установлены 3, обустроено освещение, размещены спасательные вышки.
Дополнительно выделено 300 млн тенге:
- 141,6 млн тенге — на строительство пожарного депо в селе Кабанбай,
- 57,7 млн тенге — на спасательную станцию на озере,
- 100 млн тенге — на разработку генерального плана развития территории.
Системный подход по всей стране
Ермек Кошербаев подчеркнул, что работа по улучшению условий в туристических зонах ведется не точечно, а в рамках общей государственной стратегии, охватывающей все регионы страны.
— Ключевой задачей станет не создание временных решений, а выстраивание устойчивой системы, включающей чистые пляжи, безопасный отдых, стабильную связь и продуманную инфраструктуру. Туризм должен быть комфортным для граждан, а регионы — получать от него цивилизованный экономический эффект, — добавил он.
В каждом регионе фиксируются типовые проблемы: нехватка мусорных баков, стихийная торговля, слабая связь, незаконная застройка. В связи с этим по итогам посещений будут приняты системные меры, включая изменение стандартов планировки туристических зон, усиление координации с акиматами и надзорными органами. Контроль будет осуществляться на уровне Правительства.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в популярных туристических зонах, в том числе на побережье озера Алаколь — одного из главных курортов страны.
Ранее заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь в области Жетысу.
Позже в Минтуризма и спорта пояснили, как будут исправлять ситуацию на Алаколе.