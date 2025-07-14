Вице-премьер поручил провести анализ генплана побережья Алаколя

В рамках реализации поручений Главы государства по повышению качества и безопасности внутреннего туризма, заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев продолжает работу в регионах, охватывающих ключевые туристические направления страны.

В ходе рабочей поездки в область Абай Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь. Важно отметить, что побережье озера включает разные туристические зоны: пляжи, расположенные в областях Абай и Жетысу, представляют собой отдельные локации, каждая из которых имеет собственную специфику, инфраструктурную нагрузку и особенности развития.

Фото: Правительство РК

На побережье области Абай вице-премьер пообщался с туристами, предпринимателями и медицинскими работниками, осмотрел объекты благоустройства и медицинский пункт. Особое внимание уделено вопросам санитарного состояния, стихийной торговли, благоустройства и безопасности.

В связи с обращениями граждан и туристов даны поручения:

провести проверку санитарно-эпидемиологической службы по фактам несанкционированной торговли продуктами питания;

усилить контроль за чистотой побережья и обеспечить системный вывоз отходов;

дополнительно установить урны и мусорные контейнеры, особенно в местах скопления отдыхающих;

рассмотреть обеспечение туристической зоны устойчивой связью.

Также заместитель Премьер-министра ознакомился с картой землепользования побережья и поручил провести анализ действующего генерального плана. Отдельно рассмотрены вопросы ограничения доступа к берегу со стороны предпринимателей — местным исполнительным органам предстоит в кратчайшие сроки выявить нарушения и обеспечить проход граждан к водоему.

Фото: Правительство РК

Благоустройство и модернизация инфраструктуры

В текущем году на побережье озера Алаколь начаты масштабные работы по реконструкции и благоустройству. Так, из областного бюджета выделено 658 млн тенге, из них:

108,9 млн тенге — на ремонт площади Арбат;

171,6 млн тенге — на создание нового общественного пространства;

107,5 млн тенге — на благоустройство прибрежной полосы.

Установлено 25 кабин для переодевания, 50 контейнеров, 2 биотуалета, 10 санитарных точек (до конца сезона планируется довести до 18). Из 7 запланированных пирсов установлены 3, обустроено освещение, размещены спасательные вышки.

Фото: Правительство РК

Дополнительно выделено 300 млн тенге:

141,6 млн тенге — на строительство пожарного депо в селе Кабанбай,

57,7 млн тенге — на спасательную станцию на озере,

100 млн тенге — на разработку генерального плана развития территории.

Системный подход по всей стране

Ермек Кошербаев подчеркнул, что работа по улучшению условий в туристических зонах ведется не точечно, а в рамках общей государственной стратегии, охватывающей все регионы страны.

— Ключевой задачей станет не создание временных решений, а выстраивание устойчивой системы, включающей чистые пляжи, безопасный отдых, стабильную связь и продуманную инфраструктуру. Туризм должен быть комфортным для граждан, а регионы — получать от него цивилизованный экономический эффект, — добавил он.

В каждом регионе фиксируются типовые проблемы: нехватка мусорных баков, стихийная торговля, слабая связь, незаконная застройка. В связи с этим по итогам посещений будут приняты системные меры, включая изменение стандартов планировки туристических зон, усиление координации с акиматами и надзорными органами. Контроль будет осуществляться на уровне Правительства.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в популярных туристических зонах, в том числе на побережье озера Алаколь — одного из главных курортов страны.

Ранее заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь в области Жетысу.

Позже в Минтуризма и спорта пояснили, как будут исправлять ситуацию на Алаколе.