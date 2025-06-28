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    22:23, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Высокотехнологичный завод по выпуску хлопьев и круп строится в СКО

    В Северо-Казахстанской области реализуется проект строительства современного завода по производству хлопьев и круп. Об этом передает агентство Kazinform.

    завод
    Фото: МСХ РК

    Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, инициатором выступает ТОО «Қазақстан Бидайы». Общая стоимость проекта превышает 3 млрд тенге. Для подведения необходимой инфраструктуры из областного бюджета выделено 291 млн тенге.

    Строительные работы были начаты в мае 2024 года. На заводе будет создан полный производственный цикл по переработке зерна в продукты с высокой добавленной стоимостью, что позволит значительно повысить конкурентоспособность казахстанской агропромышленной продукции на внутреннем и внешних рынках.

    завод
    Фото: МСХ РК

    Планируется выпуск девяти разновидностей продукции, включая различные виды каш. Производственная мощность предприятия составит от 24 до 30 тысяч тонн готовой продукции в год.

    На объекте уже ведется установка современного оборудования из Украины. Планируется запуск трех производственных линий. Особое внимание уделяется энергоэффективности и экологической безопасности производства. Все технологии будут соответствовать международным стандартам качества.

    Запуск завода запланирован на август-сентябрь 2025 года.

    завод
    Фото: МСХ РК

    Как сообщалось, Казахстан обеспечивает себя продуктами на 80–100% по основным категориям. Казахстанский экспорт муки может выйти на рынки Ближнего Востока и Африки. Казахстан занимает 2-е место в мире по объему поставок муки.

    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Промышленность
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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