Высокотехнологичный завод по выпуску хлопьев и круп строится в СКО

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, инициатором выступает ТОО «Қазақстан Бидайы». Общая стоимость проекта превышает 3 млрд тенге. Для подведения необходимой инфраструктуры из областного бюджета выделено 291 млн тенге.

Строительные работы были начаты в мае 2024 года. На заводе будет создан полный производственный цикл по переработке зерна в продукты с высокой добавленной стоимостью, что позволит значительно повысить конкурентоспособность казахстанской агропромышленной продукции на внутреннем и внешних рынках.

Фото: МСХ РК

Планируется выпуск девяти разновидностей продукции, включая различные виды каш. Производственная мощность предприятия составит от 24 до 30 тысяч тонн готовой продукции в год.

На объекте уже ведется установка современного оборудования из Украины. Планируется запуск трех производственных линий. Особое внимание уделяется энергоэффективности и экологической безопасности производства. Все технологии будут соответствовать международным стандартам качества.

Запуск завода запланирован на август-сентябрь 2025 года.

Фото: МСХ РК

Как сообщалось, Казахстан обеспечивает себя продуктами на 80–100% по основным категориям. Казахстанский экспорт муки может выйти на рынки Ближнего Востока и Африки. Казахстан занимает 2-е место в мире по объему поставок муки.