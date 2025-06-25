Казахстан обеспечивает себя продуктами на 80–100% по основным категориям

— Мы практически полностью обеспечиваем себя продовольственными товарами, достигая уровня самообеспеченности от 80 до 100 и более процентов по основным категориям товаров. Мясо, молоко, яйца, овощи, мука — все это производится в достаточном объеме для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Как вы знаете, в прошлом году был принят Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции на 2024–2028 годы, направленный на увеличение доли переработанной продукции в агропромышленном комплексе. Впервые с прошлого года предусмотрено льготное финансирование на пополнение оборотных средств перерабатывающих предприятий под чистые 5% годовых. Также в прошлом году было направлено 35 миллиардов тенге, в текущем году объем финансирования составляет более 40 миллиардов тенге, — сказал Е. Тасжуреков.

По его словам, благодаря принимаемым мерам по итогам 2024 года наблюдается положительная динамика производства. Объем производства мяса птицы составил 358,7 тысячи тонн, что на 6,8% выше уровня 2023 года. Производство колбасных изделий увеличилось на 4,8% и составило 71,9 тысячи тонн. Рыбы и рыбной продукции произведено 65,2 тысячи тонн, что на 9,5% выше уровня 2023 года. Производство сыра и творога составило 48,2 тысячи тонн, рост за год составил 7,4%. Сахара свекловичного произвели на 62% больше по сравнению с 2023 годом.

Вице-министр также отметил, что по ряду товаров сохраняется зависимость от импортных поставок, это мясо птицы — на 73%, колбасные изделия — на 60%, рыба — на 54%, сыры и творог — на 57%, сахар — на 42%.

Как сообщил Е. Тасжуреков, для решения этой проблемы строятся молочно-товарные фермы, перерабатывающие предприятия, птицефабрики с предоставлением льготного финансирования. До 2027 года планируется реализация 677 инвестпроектов на сумму 3,3 триллиона тенге, в том числе 197 проектов на сумму 915 млрд тенге по импортозамещению.

Вице-министр отдельно остановился на ситуации в производстве сахара. Казахстанские перерабатывающие заводы работают на двух видах сырья: импортируемом сахарном тростнике и сахарной свекле, выращиваемой в РК.

По производству свекловичного сахара в этом году на переработку принят рекордный объем в 1,2 миллиона тонн сахарной свеклы, это дало рост производства свекловичного сахара на 62%, но по переработке сахарного тростника произошло снижение, что связано с высокими ценами на сырье.

Реализуются инвестиционные проекты по переработке сахарной свеклы, так как действующие мощности заводов не позволяют оперативно принять и обработать высокий урожай, который производят казахстанские фермеры.

Ранее вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин рассказал о развитии птицеводства в Казахстане.