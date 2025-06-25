45,7 млн голов птиц насчитывается в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин отметил, что в Казахстане одной из динамично развивающихся отраслей животноводства является птицеводство.

— На сегодня в республике насчитывается 67 птицефабрик. На 1 января 2025 года в республике насчитывается 45,7 млн голов птиц или рост 103,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 1 января 2024 года 44,1 млн голов). По итогам 2024 года произведено 360,0 тыс. тонн мяса птицы или рост на 107,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 1 января 2024 года — 335,7 тыс. тонн). Произведено 4,4 млрд штук куриных яиц. Благодаря проводимой птицеводами страны работе на сегодня обеспечивается полная потребность в пищевом яйце, — сообщил вице-министр на XII Казахстанском Международном форуме птицеводов.

По его данным, по мясу птицы обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией доведена до 79%.

— В этой части нам необходимо совместно поработать с тем, чтобы полностью снять вопросы импорта к 2026 году за счет строительства новых и модернизации действующих птицефабрик. В рамках задачи по импортозамещению только в прошлом году введены в эксплуатацию шесть инвестиционных проектов по строительству птицефабрик мясного направления с общей мощностью 15,9 тыс. тонн мяса птицы в год, — добавил А. Бердалин.

Напомним, что в Астане начался XII Казахстанский Международный форум птицеводов.