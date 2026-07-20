Высокий уровень опасности лесных пожаров объявили в 27 департаментах Франции

Во Франции в 27 департаментах объявили высокий уровень пожарной опасности, а лесные пожары в департаменте Вар продолжают распространяться вторые сутки, передает Kazinoform со ссылкой на Anadolu .

По данным издания, пожары в департаменте Вар продолжаются вторые сутки, с начала года в стране выгорело более 32 тыс. гектаров

Во Франции, где сезон природных пожаров начался раньше, чем в прошлом году, а с начала года огнем уничтожены тысячи гектаров территории, в 27 департаментах объявлен высокий уровень пожарной опасности. При этом лесные пожары, вспыхнувшие накануне в юго-восточном департаменте Вар, до сих пор не удалось взять под контроль.

По сообщениям местных СМИ, борьба с природными пожарами во Франции продолжается. С начала текущего года в стране уже выгорело более 32 тыс. гектаров территории.

Для тушения очагов возгорания, возникших накануне в различных районах департамента Вар, были привлечены более 600 пожарных. Работы по ликвидации огня с воздуха и с земли продолжались всю ночь.

В сообщении префектуры департамента Вар, опубликованном в социальной сети X, говорится, что в результате пожара, эпицентр которого находится в коммуне Тарадо, с вчерашнего дня выгорело более 200 гектаров территории, а огонь охватил 10 населенных пунктов.

На острове Корсика до сих пор не ликвидированы два лесных пожара, начавшиеся 12 июля в департаменте Верхняя Корсика.

Французская метеорологическая служба Meteo-France объявила сегодня высокий уровень пожарной опасности в 27 департаментах страны.

Кроме того, Meteo-France сообщила, что в шести департаментах на юго-востоке Франции действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

Напомним, юг Франции охватили лесные пожары из-за экстремальной жары. Также сообщалось, что под Парижем сгорели более двух тысяч гектаров леса.