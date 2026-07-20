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    Высокий уровень опасности лесных пожаров объявили в 27 департаментах Франции

    Во Франции в 27 департаментах объявили высокий уровень пожарной опасности, а лесные пожары в департаменте Вар продолжают распространяться вторые сутки, передает Kazinoform со ссылкой на Anadolu

    Высокий уровень опасности лесных пожаров объявили в 27 департаментах Франции
    Фото: parismatch

    По данным издания, пожары в департаменте Вар продолжаются вторые сутки, с начала года в стране выгорело более 32 тыс. гектаров

    Во Франции, где сезон природных пожаров начался раньше, чем в прошлом году, а с начала года огнем уничтожены тысячи гектаров территории, в 27 департаментах объявлен высокий уровень пожарной опасности. При этом лесные пожары, вспыхнувшие накануне в юго-восточном департаменте Вар, до сих пор не удалось взять под контроль.

    По сообщениям местных СМИ, борьба с природными пожарами во Франции продолжается. С начала текущего года в стране уже выгорело более 32 тыс. гектаров территории.

    Для тушения очагов возгорания, возникших накануне в различных районах департамента Вар, были привлечены более 600 пожарных. Работы по ликвидации огня с воздуха и с земли продолжались всю ночь.

    В сообщении префектуры департамента Вар, опубликованном в социальной сети X, говорится, что в результате пожара, эпицентр которого находится в коммуне Тарадо, с вчерашнего дня выгорело более 200 гектаров территории, а огонь охватил 10 населенных пунктов.

    На острове Корсика до сих пор не ликвидированы два лесных пожара, начавшиеся 12 июля в департаменте Верхняя Корсика.

    Французская метеорологическая служба Meteo-France объявила сегодня высокий уровень пожарной опасности в 27 департаментах страны.

    Кроме того, Meteo-France сообщила, что в шести департаментах на юго-востоке Франции действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

    Напомним, юг Франции охватили лесные пожары из-за экстремальной жары. Также сообщалось, что под Парижем сгорели более двух тысяч гектаров леса.

    Пожар Франция Местные органы власти Anadolu Agency Европа Безопасность Лесные пожары Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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