Более двух тысяч гектаров леса сгорели под Парижем: кто признался в поджоге

Пожарный-волонтер признался в поджоге леса Фонтенбло под Парижем. Пожар там не могут локализовать уже четвертый день, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Мужчина, который изначально вызвался помочь потушить лесной пожар в 60 км к югу от Парижа, использовал зажигалку и бензин для поджога хвороста, сообщила прокурор Диана Нгомсик. В общей сложности полиция задержала шесть подозреваемых. Ранее один из них признался, что случайно поджег лес, выбросив окурок.

Пожар в Фонтенбло, бушующий с 12 июля, уже уничтожил более 2000 гектаров леса. Из района эвакуировали 1000 человек. Фонтенблоский лес — популярное место отдыха парижан. Однако многие отдыхающие игнорируют запреты на кемпинг и разведение костров в лесу. Работающие на месте пожарные обнаружили два крупных очага возгорания, после чего основной версией произошедшего стал поджог.

Распространению огня способствует новая волна жары, которую сейчас переживает Франция. В 42 из 101 департамента страны действует наивысший уровень предупреждения о засухе.

Ранее на тушение пожара в лесу Фонтенбло были отправлены два пожарных самолета.