Вынесен приговор школьникам, убившим одноклассника в Туркестанской области

В Туркестанской области объявлен судебный приговор в отношении четырех подростков, которых обвиняли в избиении одноклассника. После ЧП школьник скончался, передает корреспондент Kazinform.

Главный обвиняемый был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Остальным трем подросткам назначено наказание в виде ограничения свободы.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Туркестанской области вынес приговор в отношении четырех школьников, обвиняемых в причинении побоев и убийстве одноклассника на кладбище.

Трое из них признаны виновными по статье Уголовного кодекса «Хулиганство». А главному обвиняемому наряду с этой статьей предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Трагедия со смертельным исходом произошла в ноябре прошлого года в Туркестане.

По данным областного суда, подростки собрали на кладбище учеников 9-х классов, которые должны были обучаться вместе с ними. Позже каждый ударил стоящих подростков кулаками по груди. Не остановившись на этом, главный обвиняемый снова ударил кулаком одного из потерпевших. В результате подросток скончался на месте.

Прокурор просил суд приговорить основного обвиняемого к 7,5 годам лишения свободы, остальных троих к 1 году 4 месяцам колонии.

Подсудимые полностью признали свою вину, искренне раскаялись и попросили прекратить дело или назначить легкое наказание, не лишающее свободы. Остальные потерпевшие и их законные представители заявили, что прощают подсудимых и попросили прекратить уголовное дело.

— Несовершеннолетний подсудимый М. приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Также несовершеннолетним подсудимым М., Б., Т. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца, — говорится в сообщении областного суда.

Брат погибшего подростка простил одного из подсудимых. С троих остальных он просил взыскать по 30 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Однако суд обязал законных представителей каждого из них выплатить по 200 тысяч тенге. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы произошел другой шокирующий случай с участием школьников. 10 июня в Турксибском районе Алматы в результате ножевых ранений скончался 12-летний подросток. По подозрению в совершении преступления был задержан 13-летний житель Алматы, ранее знакомый с потерпевшим. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее близкая знакомая семьи погибшего в Алматы 12-летнего Абылайхана Ержанулы рассказала о трагедии.