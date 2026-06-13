Дело об убийстве 12-летнего мальчика в Алматы: появились новые подробности

В департаменте полиции Алматы создали специальную следственно-оперативную группу по расследованию убийства 12-летнего подростка в Турксибском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках досудебного расследования проводится весь необходимый комплекс следственных действий.

По данным ДП Алматы, изучены и приобщены к материалам дела видеозаписи с места происшествия и прилегающей территории, а также иные цифровые данные, имеющие значение для установления объективной картины произошедшего.

Все доводы и версии проверяются.

— Между тем, на данном этапе следствия установлена причастность к преступлению одного несовершеннолетнего, который задержан и помещен в специализированное учреждение, — подчеркнули в полиции.

Как ранее сообщалось, ножевые ранения были нанесены в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений.

Предварительно установлено, в том числе по имеющимся видеозаписям и переписке, что потерпевший подросток пришел к подозреваемому по месту жительства для выяснения отношений.

Потерпевшей стороне в настоящее время все обстоятельства дела разъяснены.

Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции города Алматы.

Расследование направленно на всестороннее исследование всех обстоятельств.

Напомним, 10 июня в Турксибском районе Алматы в результате ножевых ранений скончался 12-летний подросток. По подозрению в совершении преступления задержан 13-летний житель Алматы, ранее знакомый с потерпевшим. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее близкая знакомая семьи погибшего 12-летнего Абылайхана Ержанулы рассказала о трагедии, произошедшей Турксибском районе Алматы.