KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Дело об убийстве 12-летнего мальчика в Алматы: появились новые подробности

    В департаменте полиции Алматы создали специальную следственно-оперативную группу по расследованию убийства 12-летнего подростка в Турксибском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что известно об убийстве 12-летнего мальчика в Алматы
    Фото: из личного архива семьи

    В рамках досудебного расследования проводится весь необходимый комплекс следственных действий.

    По данным ДП Алматы, изучены и приобщены к материалам дела видеозаписи с места происшествия и прилегающей территории, а также иные цифровые данные, имеющие значение для установления объективной картины произошедшего.

    Все доводы и версии проверяются.

    — Между тем, на данном этапе следствия установлена причастность к преступлению одного несовершеннолетнего, который задержан и помещен в специализированное учреждение, — подчеркнули в полиции.

    Как ранее сообщалось, ножевые ранения были нанесены в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений.

    Предварительно установлено, в том числе по имеющимся видеозаписям и переписке, что потерпевший подросток пришел к подозреваемому по месту жительства для выяснения отношений.

    Потерпевшей стороне в настоящее время все обстоятельства дела разъяснены.

    Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции города Алматы.

    Расследование направленно на всестороннее исследование всех обстоятельств.

    Напомним, 10 июня в Турксибском районе Алматы в результате ножевых ранений скончался 12-летний подросток. По подозрению в совершении преступления задержан 13-летний житель Алматы, ранее знакомый с потерпевшим. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее близкая знакомая семьи погибшего 12-летнего Абылайхана Ержанулы рассказала о трагедии, произошедшей Турксибском районе Алматы.

    Ножевые ранения Дети Полиция Несовершеннолетние Алматы Убийство Подростковая преступность Уголовное дело Досудебное расследование
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор