Что известно об убийстве 12-летнего мальчика в Алматы

По словам Екатерины Моисеенко, которая давно дружит с семьей мальчика, происшествие произошло вечером 10 июня в коридоре общежития, расположенного на территории военного городка. Она характеризует Абылайхана как спокойного и доброжелательного ребенка, не склонного к конфликтам.

— Мы давно дружим семьями. Абылай был очень добрым мальчиком. Он никогда не вступал в конфликты, всегда воспринимал все с юмором. Его было очень тяжело вывести из себя. Даже если его оскорбляли, он лишь смеялся и уходил, — рассказывает она.

По ее словам, после трагедии она лично проверяла телефон ребенка и не обнаружила переписки или звонков, которые могли бы свидетельствовать о предварительной договоренности о встрече.

— Я видела собственными глазами видео, что там произошло, как он его убивал. Второй мальчик, который видел, как его убивал, он просто убежал. Он не стал кричать «спасите», просто убежал. А тот, который убил, кинул нож и следом за ним убежал. Это было вечером. Время не могу вспомнить, — сказала она.

Екатерина заявила, что мальчику было нанесено девять ножевых ранений: один удар пришелся в живот, восемь — в грудную клетку.

Она рассказала, что мальчик сообщил родителям, что пойдет в общежитие и вернется, однако после ухода домой так и не вернулся. Обстоятельства произошедшего, по ее словам, остаются неизвестными. Отмечается, что дети учились в одной школе: Абылаю было 12 лет, двоим другим — по 13 лет.

Екатерина отмечает, что второго мальчика признали свидетелем, а не подозреваемым. По ее словам, ей объяснили, что он не наносил ударов, а испугался и убежал.

Она также ответила, как узнала о смерти мальчика. По словам Екатерины, ей позвонил отец Абылая. Сначала семье сообщили, что ребенка сбила машина, однако на месте стало известно, что обстоятельства были иными. По ее словам, Абылая обнаружил мужчина с рюкзаком, который, предположительно, и вызвал скорую помощь.

Ранее в департаменте полиции города сообщили, что 10 июня в Турксибском районе в результате ножевых ранений скончался 12-летний подросток. По подозрению в совершении преступления задержан 13-летний житель Алматы, ранее знакомый с потерпевшим. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.