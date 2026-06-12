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    Конфликт подростков в Алматы закончился гибелью 12-летнего мальчика

    В Алматы расследуется уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика, передает агентство Kazinform.

    буллинг среди школьников, драки
    Фото: Freepik

    В социальных сетях появилась информация о том, что ребенку были нанесены множественные ножевые ранения, предположительно двумя 13-летними подростками. 

    В департаменте полиции города сообщили, что 10 июня в Турксибском районе в результате ножевых ранений скончался 12-летний подросток. По подозрению в совершении преступления задержан 13-летний житель Алматы, ранее знакомый с потерпевшим.

    — Предварительно установлено, что ранения были причинены в ходе конфликта, возникшего между несовершеннолетними. В настоящее время подозреваемый помещен в специализированное учреждение, — отметили в пресс-службе ДП.

    По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на объективное расследование и установление всех обстоятельств.

    Кроме того, по результатам расследования будет решен вопрос о привлечении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

    Ранее также сообщалось об убийстве 20-летнего студента в Талдыкоргане. 

    Полиция Драка Алматы Убийство Подростковая преступность Конфликт
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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