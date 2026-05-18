Полиция Жетысу взяла на особый контроль дело об убийстве 20-летнего студента

В социальных сетях распространяется информация об убийстве 20-летнего студента в Талдыкоргане. По опубликованным данным, молодой человек погиб после конфликта, произошедшего во время просмотра футбольного матча в компании знакомых, передает корреспондент Kazinform.

Трагедия, как сообщается, произошла 7 мая. Студент Жангир Нурланулы вечером отправился к друзьям смотреть футбол в квартире знакомого.

По информации, опубликованной в соцсетях, в доме находилась компания примерно из десяти человек, среди которых был 17-летний школьник. Во время встречи между молодыми людьми произошел конфликт. По предварительным данным, после ссоры участники компании вышли на улицу, а спустя некоторое время вновь встретились.

Согласно распространяемой информации, школьник снова позвал Жангира к себе и нанёс ему несколько ножевых ранений. От полученных травм молодой человек скончался.

Мать погибшего рассказала, что незадолго до трагедии разговаривала с сыном по видеосвязи. По ее словам, он был в хорошем настроении, шутил и обещал позже снова выйти на связь.

В департаменте полиции области Жетысу подтвердили факт расследования уголовного дела.

— Подозреваемый в совершении преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания. Специализированным следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, — сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции области Жетысу.

Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит.

