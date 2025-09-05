Ветврачи озвучили подробности заражения сибирской язвой в Акмолинской области

Подробности происшествия с заражением сибирской язвой жителей Атбасарского района озвучил представителям СМИ руководитель управления ветеринарии Акмолинской области Талгат Жунусов.

По словам спикера, с 17 июня по 4 июля в Атбасарском районе из-за сибирской язвы вынуждено было забито шесть голов КРС и пало четыре коровы.

На основании протокола испытаний Национального референтного центра решением акима Атбасарского района на территорию Шункыркольского и Ярославского сельских округов решением от 3 июля был установлен «карантин». Также карантин был установлен на территории отгонного участка «Кудыксай».

— Из республиканского запаса ветеринарных препаратов выделено 14540 доз вакцин против сибирской язвы. С 29 июня по 23 июля 2025 года проведена вынужденная вакцинация в буферных зонах 20312 голов животных. За нарушение нормативно-правовых актов в области ветеринарии наложены четыре административных взыскания на общую сумму 147450 тенге, — поделился Талгат Жунусов.

В районе, по данным ветврачей, всего было зарегистрировано 13 случаев сибирской язвы среди людей. Из них 8 лабораторно подтвержденные, и в пяти диагнозы выставлены по клиническим признакам. Контактным оказался 81 человек.

На ветеринарного врача города Атбасара за ненадлежащее проведение ветеринарных мероприятий наложен штраф в сумме 49 150 тенге.

— Были выставлены посты на пяти участках автодорог для контроля передвижения продукции животного происхождения с участием сотрудников полиции и прикомандированных ветеринарных инспекторов. В Шункыркольском сельском округе на участке Кудыксай установлен источник очага заражения, проведены работы по бетонированию, — отметил выступающий.

После проведения противоэпизоотических и противоэпидемиологических мероприятий акимом Атбасарского района вынесено решение от 21 июля 2025 года о снятии карантина по сибирской язве с Ярославского и Шункыркольского сельских округов.

— Всего с начала установления карантина — с 1 июля 2025 года по 23 июля 2025 года рассмотрено 32 административных дела на общую сумму 1 671 100 тенге, — добавил Талгат Жунусов.

Итого в районе изъято и уничтожено 2419 кг мясной продукции.

Причинами заболевания ветврачи называют неустановленные очаги сибиреязвенных захоронений и норы полевых грызунов (мышей и сурков).

Напомним, в конце июня случаи кожной формы сибирской язвы зафиксировали в Акмолинской области.

Сотрудники ДСЭК и Комитета ветеринарного контроля осуществили выезд в Атбасарский район на место забоя и выпаса скота.

Позже из-за вспышки сибирской язвы наказан главный ветеринар Акмолинской области.

Также причину сибирской язвы озвучил главный санврач Акмолинской области.