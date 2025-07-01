Сибирская язва в Акмолинской области: какие меры принимает санэпидконтроль

Как дополнительно сообщили в пресс-службе департамента санэпидконтроля Акмолинской области, сотрудниками ведомства и Комитета ветеринарного контроля осуществлен выезд Атбасарский район в Шункыркольский сельский округ на место забоя и выпаса скота.

— Отобрано 9 проб (из них 3 пробы положительные) и направлено в областной национальный центр экспертизы, а также три пробы направлены в национальный республиканский центр по ветеринарии города Астаны. Место забоя подвергнуто механической очистке, дезинфицировано, остатки после полного сжигания захоронены, — отметили в ведомстве.

Всего, как сообщили санврачи, на территории Шункыркольского сельского округа пасется около 350 голов, которые контактировали с предварительно зараженным скотом. На сегодня скот ограничен в передвижении — находится в загоне.

Как уточнила заведующая инфекционным отделением, главный внештатный инфекционист Акмолинской области Сауле Жуматаева, сейчас в ЦИЗ уже доставлено шесть пациентов с сибирской язвой. Трое из них — члены одной семьи.

— Из них три пациента с подтвержденным диагнозом сибирской язвы, у троих пациентов анализы еще в работе. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Сначала была температура до фебрильных цифр у троих пациентов. Сегодня на фоне антибактериальной терапии состояние стабилизировалось, температура нормализовалась, — пояснила медик.

Также в ЦИЗ ожидается поступление еще одного пациента с аналогичными симптомами.

Напомним, ранее сообщалось, что случаи кожной формы сибирской язвы зафиксировали в Акмолинской области.