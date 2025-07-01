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    20:45, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Сибирская язва в Акмолинской области: какие меры принимает санэпидконтроль

    350 коров, контактировавших с предварительно зараженным скотом в Шункыркольском сельском округе Атбасарского района, на сегодня ограничены в передвижении и находятся в загоне, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сибирская язва
    Фото: Kazinform

    Как дополнительно сообщили в пресс-службе департамента санэпидконтроля Акмолинской области, сотрудниками ведомства и Комитета ветеринарного контроля осуществлен выезд Атбасарский район в Шункыркольский сельский округ на место забоя и выпаса скота.

    — Отобрано 9 проб (из них 3 пробы положительные) и направлено в областной национальный центр экспертизы, а также три пробы направлены в национальный республиканский центр по ветеринарии города Астаны. Место забоя подвергнуто механической очистке, дезинфицировано, остатки после полного сжигания захоронены, — отметили в ведомстве.

    Всего, как сообщили санврачи, на территории Шункыркольского сельского округа пасется около 350 голов, которые контактировали с предварительно зараженным скотом. На сегодня скот ограничен в передвижении — находится в загоне.

    Как уточнила заведующая инфекционным отделением, главный внештатный инфекционист Акмолинской области Сауле Жуматаева, сейчас в ЦИЗ уже доставлено шесть пациентов с сибирской язвой. Трое из них — члены одной семьи.

    — Из них три пациента с подтвержденным диагнозом сибирской язвы, у троих пациентов анализы еще в работе. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Сначала была температура до фебрильных цифр у троих пациентов. Сегодня на фоне антибактериальной терапии состояние стабилизировалось, температура нормализовалась, — пояснила медик.

    Также в ЦИЗ ожидается поступление еще одного пациента с аналогичными симптомами.

    Напомним, ранее сообщалось, что случаи кожной формы сибирской язвы зафиксировали в Акмолинской области. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Санэпидконтроль Сибирская язва Животные Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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