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    12:35, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Случаи кожной формы сибирской язвы зафиксировали в Акмолинской области

    В центре инфекционных заболеваний (ЦИЗ) города Кокшетау на лечении находятся пять жителей Атбасарского района Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лаборатория
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, зарегистрировано пять случаев кожной формы сибирской язвы в Атбасарском районе.

    — В очаге инфекции проводятся противоэпидемические мероприятия с участием специалистов санитарно-эпидемиологической службы, органов здравоохранения, ветеринарной инспекции, полиции и местных исполнительных органов. Организованы лабораторные исследования, проводится эпидемиологическое и эпизоотологическое расследование, осуществляются дезинфекционные мероприятия на территории очага, — поделились в ведомстве. 

    В управлении здравоохранения Акмолинской области также подтвердили факты регистрации случаев кожной формы сибирской язвы в Атбасарском районе. Сейчас пятеро сельчан находятся в ЦИЗ города Кокшетау.

    — На место выезжала на транспорте санавиации главный внештатный инфекционист области, которая осмотрела пациентов, провела диагностику и коррекцию лечения и транспортировала в областной центр. У пациентов была высокая температура. Их состояние стабилизовано. На фоне лечения наблюдается заживление ран, динамика положительная, — отметили медики. 

    Расследование продолжается.

     Ранее в МСХ сообщали, что в каждом регионе Казахстана имеется до 4 пунктов захоронения сибирской язвы. 

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Регионы Сибирская язва Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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