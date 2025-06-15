Вертолет разбился на севере Индии

По данным агентства ANI, на борту находились семь человек, включая пилота. Телеканал NDTV передает, что все находившиеся на борту погибли. Официальная информация о числе погибших пока не поступала.

Вертолет возвращался из деревни Кедарнатх в горной местности штата Уттаракханд. Сообщается, что крушение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее мы писали, самолет Air India 12 июня потерпел крушение: на борту находилось более 240 человек. Полиция обнаружила одного выжившего пассажира с места 11A.

Самолет упал на общежитие врачей.

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии.