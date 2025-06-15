09:15, 15 Июнь 2025 | GMT +5
Вертолет разбился на севере Индии
Вертолет потерпел крушение в Гималаях на севере Индии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства ANI, на борту находились семь человек, включая пилота. Телеканал NDTV передает, что все находившиеся на борту погибли. Официальная информация о числе погибших пока не поступала.
Вертолет возвращался из деревни Кедарнатх в горной местности штата Уттаракханд. Сообщается, что крушение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий.
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