РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:15, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Вертолет разбился на севере Индии

    Вертолет потерпел крушение в Гималаях на севере Индии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    вертолет
    Фото: aninews.in

    По данным агентства ANI, на борту находились семь человек, включая пилота. Телеканал NDTV передает, что все находившиеся на борту погибли. Официальная информация о числе погибших пока не поступала.

    Вертолет возвращался из деревни Кедарнатх в горной местности штата Уттаракханд. Сообщается, что крушение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

    Ранее мы писали, самолет Air India 12 июня потерпел крушение: на борту находилось более 240 человек. Полиция обнаружила одного выжившего пассажира с места 11A.

    Самолет упал на общежитие врачей.

    Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии.

    Теги:
    Авиакатастрофа Авиация Индия Крушение вертолета Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают