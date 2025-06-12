Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя Премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.

Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.

Напомним, воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб. Рейс был заправлен значительным объёмом топлива для дальнемагистрального перелёта, что усилило взрыв и последующий пожар после крушения.

Авиакомпания Air India сообщила, что на борту самолета было 242 пассажира и членов экипажа. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.

Информации о пострадавших казахстанцах пока нет.