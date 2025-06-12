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    16:30, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя Премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.

    Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.

    Напомним, воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб. Рейс был заправлен значительным объёмом топлива для дальнемагистрального перелёта, что усилило взрыв и последующий пожар после крушения.

    Авиакомпания Air India сообщила, что на борту самолета было 242 пассажира и членов экипажа. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.

    Информации о пострадавших казахстанцах пока нет.

    Теги:
    Акорда Соболезнования Самолет Президент Казахстана Крушение самолета Касым-Жомарт Токаев Индия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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