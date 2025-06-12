Крушение самолета в Индии: информации о пострадавших казахстанцах пока нет

- Посольство Казахстана в Нью-Дели на связи с компетентными органами Индии, информация о погибших или пострадавших гражданах РК в результате крушения самолета авиакомпании Air India не поступала, - сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что самолет Air India потерпел крушение: на борту находились более 240 человек.