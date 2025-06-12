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    15:45, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Крушение самолета в Индии: информации о пострадавших казахстанцах пока нет

    Информации о казахстанцах на борту самолета Air India, разбившегося сегодня возле аэропорта в районе Мегхани, пока нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крушение самолета в Индии: информации о пострадавших казахстанцах пока нет
    Фото: travel.economictimes.indiatimes.com

    - Посольство Казахстана в Нью-Дели на связи с компетентными органами Индии, информация о погибших или пострадавших гражданах РК в результате крушения самолета авиакомпании Air India не поступала, - сообщили в МИД.

    Ранее сообщалось, что самолет Air India потерпел крушение: на борту находились более 240 человек.

    — Рейс, вылетевший из Ахмадабада в 13:38, перевозил 242 пассажиров и членов экипажа на борту самолета Boeing 787-8. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии, — сообщила авиакомпания Air India в социальной сети X.

    Теги:
    Индия Происшествия
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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