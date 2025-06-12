Самолет Air India потерпел крушение: на борту находилось более 240 человек

Воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб.

По предварительным данным, на борту широкофюзеляжного Boeing 787 Dreamliner, рассчитанного примерно на 300 пассажиров, находилось более 240 человек, включая членов экипажа. Рейс был заправлен значительным объёмом топлива для дальнемагистрального перелёта, что усилило взрыв и последующий пожар после крушения.

На место происшествия направлены многочисленные пожарные расчёты и кареты скорой помощи для проведения спасательных работ.

На данный момент официальной информации о жертвах не поступало. Ожидается, что Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) инициирует официальное расследование при возможном участии технической комиссии от компании Boeing.

Пока не озвучена официальная версия причин катастрофы. Эксперты предполагают, что большое количество топлива на борту могло усугубить пожар после падения, осложнив проведение спасательных операций.

— Министр внутренних дел Индии Амит Шах провёл переговоры с главным министром штата Гуджарат Бхупендрой Пателем, министром внутренних дел штата Харшем Сангхави и комиссаром полиции Ахмедабада по поводу случившегося. Он заверил, что центральное правительство окажет штату всю необходимую помощь в ликвидации последствий катастрофы и проведении расследования, - говорится в статье

#BREAKING | Air India Ahmedabad-London flight crashes near airport in Gujarat's Meghani area



More details awaited 🔗https://t.co/h1DrVJXaWq pic.twitter.com/MiuFVuB4AC — The Times Of India (@timesofindia) June 12, 2025

— Рейс AI171, следовавший по маршруту Ахмедабад — Лондон Гатвик, попал в чрезвычайную ситуацию сегодня, 12 июня 2025 года. В настоящее время мы уточняем все детали происшествия, - сообщила авиакомпания Air India в своем первом комментарии.

Ранее сообщалось, что самолет с 20 людьми на борту потерпел крушение в Теннесси.