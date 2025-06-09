Самолет с 20 людьми на борту потерпел крушение в Теннесси

По данным полиции, авария произошла в городе Таллахома, штат Теннесси, примерно в 77 милях к юго-востоку от Нэшвилла, около 12:30 по местному времени, вскоре после того, как самолет вылетел из аэропорта Таллахомы.

На фотографии, опубликованной в социальных сетях дорожным патрулем Теннесси, запечатлен самолет после крушения с прижатым к земле носом и отсутствующим одним из крыльев.

В результате аварии погибших не было. Шесть пассажиров на борту самолета были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Двое пострадавших были отправлены вертолетом, а четверо — наземным транспортом. По данным властей, на борту самолета находились парашютисты.

Причины крушения расследуются Федеральным управлением гражданской авиации США.

Напомним, в мае частный самолет потерпел крушение в районе Сан-Диего. В результате инцидента погибли два человека, восемь получили ранения,

Также одномоторный самолет врезался в два жилых дома в Калифорнии.