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    09:15, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Самолет с 20 людьми на борту потерпел крушение в Теннесси

    Двухмоторный винтовой самолет с 20 людьми на борту потерпел крушение в воскресенье днем недалеко от аэропорта Теннесси, в результате чего пострадали несколько человек, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.

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    Фото: abcnews.go.com

    По данным полиции, авария произошла в городе Таллахома, штат Теннесси, примерно в 77 милях к юго-востоку от Нэшвилла, около 12:30 по местному времени, вскоре после того, как самолет вылетел из аэропорта Таллахомы.

    На фотографии, опубликованной в социальных сетях дорожным патрулем Теннесси, запечатлен самолет после крушения с прижатым к земле носом и отсутствующим одним из крыльев.

    В результате аварии погибших не было. Шесть пассажиров на борту самолета были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Двое пострадавших были отправлены вертолетом, а четверо — наземным транспортом. По данным властей, на борту самолета находились парашютисты.

    Причины крушения расследуются Федеральным управлением гражданской авиации США.

    Напомним, в мае частный самолет потерпел крушение в районе Сан-Диего. В результате инцидента погибли два человека, восемь получили ранения, 

    Также одномоторный самолет врезался в два жилых дома в Калифорнии.

    Теги:
    Крушение самолета Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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