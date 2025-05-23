В Казахстане платными станут еще 29 участков дорог

— С учетом завершения реконструкции и ремонта дорог, необходимо его нормативное содержание, для этого поэтапно внедряется платность в целях перехода на самоокупаемость, — заявил министр.

По данным ведомства, сегодня в Казахстане функционируют 17 платных участков общей протяженностью 3,2 тыс. км. По словам Марата Карабаева, в прошлом году сборы за проезд по ним составили 48 млрд тенге.

В текущем году по мере завершения ремонтных работ планируется ввести платность еще на 29 участках протяженностью 6,2 тыс. км. Ожидается, что сумма сборов превысит 100 млрд тенге.

— В перспективе рассматривается вопрос содержания всех дорог, приобретение техники и погашение процентной ставки привлеченных займовых средств за счет сбора платности, — сказал Марат Карабаев.

Рейтинг наиболее популярных платных дорог Казахстана - читайте здесь.