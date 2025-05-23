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    11:30, 23 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане платными станут еще 29 участков дорог

    Министр транспорта Марат Карабаев в ходе Правительственного часа в Сенате рассказал о планах по расширению сети платных дорог в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    платные дороги, дорога, трасса
    Фото: Kazinform

    — С учетом завершения реконструкции и ремонта дорог, необходимо его нормативное содержание, для этого поэтапно внедряется платность в целях перехода на самоокупаемость, — заявил министр.

    По данным ведомства, сегодня в Казахстане функционируют 17 платных участков общей протяженностью 3,2 тыс. км. По словам Марата Карабаева, в прошлом году сборы за проезд по ним составили 48 млрд тенге.

    В текущем году по мере завершения ремонтных работ планируется ввести платность еще на 29 участках протяженностью 6,2 тыс. км. Ожидается, что сумма сборов превысит 100 млрд тенге.

    — В перспективе рассматривается вопрос содержания всех дорог, приобретение техники и погашение процентной ставки привлеченных займовых средств за счет сбора платности, — сказал Марат Карабаев. 

    Рейтинг наиболее популярных платных дорог Казахстана - читайте здесь.

    Теги:
    Минтранспорта РК Марат Карабаев Платные дороги
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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