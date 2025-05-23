Крушение самолета в Сан-Диего: есть жертвы

По данным Федерального управления гражданской авиации США, небольшой самолет Cessna 550 потерпел крушение за несколько секунд до приземления. На борту самолета находилось шесть человек.

Сообщается, что самолет принадлежал Дэйву Шапиро, соучредителю музыкального агентства Sound Talent Group. Агентство подтвердило, что он погиб в результате крушения.

Помощник начальника пожарной охраны Сан-Диего Дэн Эдди сообщил на пресс-конференции, что пять человек были госпитализированы с отравлением дымом, а один человек получил ранения при попытке выбраться через окно. Еще два человека получили легкие ранения.

Эдди сообщил, что авария могла быть вызвана сильным туманом в этом районе утром.

По данным издания, в результате крушения самолета возник крупный пожар.

Фото: KGTV

В результате были повреждены 10 зданий и несколько автомобилей. Один из них был полностью разрушен.

Точное число жертв на борту самолета пока неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее одномоторный самолет врезался в два жилых дома в Калифорнии.