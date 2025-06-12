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    15:33, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Граждане каких стран находились на борту потерпевшего крушение самолета Air India

    Самолёт авиакомпании Air India разбился вскоре после взлёта из аэропорта в городе Ахмедабад. На борту находились 242 пассажира и члена экипажа, передает агентство Kazinform.

    Граждане каких стран находились на борту потерпевшего крушения самолета Air India
    Фото: x.com/dhruv2038

    — Рейс, вылетевший из Ахмадабада в 13:38, перевозил 242 пассажиров и членов экипажа на борту самолета Boeing 787-8. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии, — сообщила авиакомпания Air India в социальной сети X.

    Согласно заявлению, пострадавших доставляют в ближайшие больницы.

    Напомним, воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб. Рейс был заправлен значительным объёмом топлива для дальнемагистрального перелёта, что усилило взрыв и последующий пожар после крушения.

    Теги:
    Самолет Крушение самолета Индия
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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