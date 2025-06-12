Граждане каких стран находились на борту потерпевшего крушение самолета Air India
Самолёт авиакомпании Air India разбился вскоре после взлёта из аэропорта в городе Ахмедабад. На борту находились 242 пассажира и члена экипажа, передает агентство Kazinform.
— Рейс, вылетевший из Ахмадабада в 13:38, перевозил 242 пассажиров и членов экипажа на борту самолета Boeing 787-8. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии, — сообщила авиакомпания Air India в социальной сети X.
Seems suspicious…??? pic.twitter.com/JhnNamFg2q— IndiaWarMonitor (@IndiaWarMonitor) June 12, 2025
Согласно заявлению, пострадавших доставляют в ближайшие больницы.
Напомним, воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб. Рейс был заправлен значительным объёмом топлива для дальнемагистрального перелёта, что усилило взрыв и последующий пожар после крушения.