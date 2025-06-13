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    21:05, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Крушение самолёта в Индии: полиция обнаружила одного выжившего

    Полиция обнаружила одного выжившего пассажира с места 11A, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Times of India

    Крушение самолёта в Индии: полиция обнаружила одного выжившего
    Фото: timesofindia.indiatimes.com

    Напомним, самолёт авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон и перевозивший 242 человек, потерпел крушение в жилом районе через несколько минут после вылета из аэропорта Ахмедабада в четверг днём. Boeing 787 Dreamliner (рейс AI171) начал резко терять высоту и около 14:00 рухнул в районе Мегханинагар, недалеко от международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя.

    По данным Air India, на борту находились 232 пассажира и 10 членов экипажа. Из них 169 — граждане Индии, 53 — граждане Великобритании и один пассажир был из Канады.

    Хотя изначально в СМИ появлялись сообщения о том, что, вероятно, никто не выжил, комиссар полиции Ахмедабада Г. С. Малик позже подтвердил, что один человек найден живым.

    — Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Этот человек доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Пока рано говорить о количестве погибших — оно может возрасти, поскольку самолёт упал в жилом районе, — цитирует Малика агентство ANI.

    Согласно данным о рейсе, выжившего зовут Рамеш Вишвакумар.

    Самолёт вылетел в 13:39 и вскоре упал на здание общежития и жилые корпуса, где проживали врачи и сотрудники медицинского колледжа и гражданской больницы в Ахмедабаде.

    Спасательная операция продолжается, точное количество жертв пока неизвестно.

    Теги:
    Самолет Крушение самолета Индия Происшествия
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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