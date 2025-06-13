Крушение самолёта в Индии: полиция обнаружила одного выжившего

Напомним, самолёт авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон и перевозивший 242 человек, потерпел крушение в жилом районе через несколько минут после вылета из аэропорта Ахмедабада в четверг днём. Boeing 787 Dreamliner (рейс AI171) начал резко терять высоту и около 14:00 рухнул в районе Мегханинагар, недалеко от международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя.

По данным Air India, на борту находились 232 пассажира и 10 членов экипажа. Из них 169 — граждане Индии, 53 — граждане Великобритании и один пассажир был из Канады.

Хотя изначально в СМИ появлялись сообщения о том, что, вероятно, никто не выжил, комиссар полиции Ахмедабада Г. С. Малик позже подтвердил, что один человек найден живым.

— Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Этот человек доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Пока рано говорить о количестве погибших — оно может возрасти, поскольку самолёт упал в жилом районе, — цитирует Малика агентство ANI.

Согласно данным о рейсе, выжившего зовут Рамеш Вишвакумар.

Самолёт вылетел в 13:39 и вскоре упал на здание общежития и жилые корпуса, где проживали врачи и сотрудники медицинского колледжа и гражданской больницы в Ахмедабаде.

Спасательная операция продолжается, точное количество жертв пока неизвестно.