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    18:15, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Авиакатастрофа в Индии: по предварительным данным, никто не выжил

    Все 242 человека на борту рейса Air India, по предварительным данным, погибли, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на News18.

    Авиакатастрофа в Индии: по предварительным данным, никто не выжил
    Фото: кадр из видео x.com/IndiaWarMonitor

    — Все 242 пассажира, предположительно, погибли после того, как самолёт авиакомпании Air India разбился вблизи аэропорта Ахмедабада в четверг. Инцидент произошёл во время взлёта. Рейс, на борту которого находились 232 пассажира и 10 членов экипажа, направлялся в Лондон и разбился в 13:17 по местному времени, — говорится в материале издания.

    По официальным данным, среди пассажиров были 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, 7 — Португалии и 1 — Канады.

    Сильный дым был виден из района Дхарпур недалеко от Мегханинагара в Ахмедабаде. На место происшествия срочно прибыли пожарные расчёты, мобилизуются аварийно-спасательные службы. Причина катастрофы пока не установлена.

    Премьер-министр Нарендра Моди провёл переговоры с министром внутренних дел Амитом Шахом и министром гражданской авиации Раммоханом Найду. Он поручил им выехать в Ахмедабад и обеспечить оказание всей необходимой помощи пострадавшим.

    Шах также обсудил ситуацию с главным министром штата Гуджарат Бхупендрой Пателем.

    Ранее мы писали, самолет Air India потерпел крушение: на борту находилось более 240 человек. 

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    Теги:
    Самолет Крушение самолета Индия Происшествия
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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