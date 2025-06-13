Авиакатастрофа в Индии: по предварительным данным, никто не выжил

— Все 242 пассажира, предположительно, погибли после того, как самолёт авиакомпании Air India разбился вблизи аэропорта Ахмедабада в четверг. Инцидент произошёл во время взлёта. Рейс, на борту которого находились 232 пассажира и 10 членов экипажа, направлялся в Лондон и разбился в 13:17 по местному времени, — говорится в материале издания.

По официальным данным, среди пассажиров были 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, 7 — Португалии и 1 — Канады.

Сильный дым был виден из района Дхарпур недалеко от Мегханинагара в Ахмедабаде. На место происшествия срочно прибыли пожарные расчёты, мобилизуются аварийно-спасательные службы. Причина катастрофы пока не установлена.

Премьер-министр Нарендра Моди провёл переговоры с министром внутренних дел Амитом Шахом и министром гражданской авиации Раммоханом Найду. Он поручил им выехать в Ахмедабад и обеспечить оказание всей необходимой помощи пострадавшим.

Шах также обсудил ситуацию с главным министром штата Гуджарат Бхупендрой Пателем.

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