Авиакатастрофа в Индии: самолет упал на общежитие врачей
Самолёт авиакомпании Air India разбился вскоре после взлёта из аэропорта в городе Ахмедабад. Примерно 30-35 тел извлечено из здания на месте крушения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
— Здание, на которое он упал, это общежитие врачей… Мы очистили почти 70–80% территории и скоро очистим остальную часть, — сообщил высокопоставленный сотрудник полиции журналистам.
По словам спасателей, из здания на месте крушения извлечено по меньшей мере 30–35 тел. При этом еще больше людей остаются в ловушке, сообщила спасательная команда.
Напомним, воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб. Рейс был заправлен значительным объёмом топлива для дальнемагистрального перелёта, что усилило взрыв и последующий пожар после крушения.
Авиакомпания Air India сообщила, что на борту самолета было 242 пассажира и членов экипажа. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.
Информации о пострадавших казахстанцах пока нет.