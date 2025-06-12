Авиакатастрофа в Индии: самолет упал на общежитие врачей

— Здание, на которое он упал, это общежитие врачей… Мы очистили почти 70–80% территории и скоро очистим остальную часть, — сообщил высокопоставленный сотрудник полиции журналистам.

По словам спасателей, из здания на месте крушения извлечено по меньшей мере 30–35 тел. При этом еще больше людей остаются в ловушке, сообщила спасательная команда.

Напомним, воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб. Рейс был заправлен значительным объёмом топлива для дальнемагистрального перелёта, что усилило взрыв и последующий пожар после крушения.

Авиакомпания Air India сообщила, что на борту самолета было 242 пассажира и членов экипажа. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.

Информации о пострадавших казахстанцах пока нет.