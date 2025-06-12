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    16:21, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Авиакатастрофа в Индии: самолет упал на общежитие врачей

    Самолёт авиакомпании Air India разбился вскоре после взлёта из аэропорта в городе Ахмедабад. Примерно 30-35 тел извлечено из здания на месте крушения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters

    Авиакатастрофа в Индии: самолет упал на общежитие врачей
    Фото: x.com/ShrutiDhore

    — Здание, на которое он упал, это общежитие врачей… Мы очистили почти 70–80% территории и скоро очистим остальную часть, — сообщил высокопоставленный сотрудник полиции журналистам.

    По словам спасателей, из здания на месте крушения извлечено по меньшей мере 30–35 тел. При этом еще больше людей остаются в ловушке, сообщила спасательная команда.

    Напомним, воздушное судно, направлявшееся в Лондон, упало в районе Мегхани, вызвав мощный столб чёрного дыма и немедленный запуск аварийно-спасательных служб. Рейс был заправлен значительным объёмом топлива для дальнемагистрального перелёта, что усилило взрыв и последующий пожар после крушения.

    Авиакомпания Air India сообщила, что на борту самолета было 242 пассажира и членов экипажа. Из них 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.

    Информации о пострадавших казахстанцах пока нет. 

    Теги:
    Самолет Авиация В мире Крушение самолета Врачи Индия Происшествия
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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