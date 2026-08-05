Верховой лесной пожар вспыхнул в «Ертіс орманы»: привлечена авиация

В ГЛПР «Ертіс орманы» зарегистрирован верховой лесной пожар, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

5 августа 2026 года в 16:05 в Кокжальском лесничестве Бескарагайского филиала ГЛПР «Ертіс орманы» зарегистрирован верховой лесной пожар.

Для тушения пожара в сосновом лесу привлечены 20 работников лесного учреждения и 2 единицы техники, а также 2 авиапожарных десантника РГКП «Казавиалесоохрана» и вертолет, оборудованный водосливным устройством (ВСУ).

В качестве дополнительных сил к месту пожара направлены 20 работников лесного учреждения и 6 пожарных автоцистерн, а также вертолет Ми-8 РГКП «Казавиалесоохрана», оборудованный водосливным устройством (ВСУ), из города Павлодара.

Ситуация находится на постоянном контроле Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В июне был введен запрет на посещение «Ертіс орманы» на фоне аномальной жары.