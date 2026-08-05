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    Верховой лесной пожар вспыхнул в «Ертіс орманы», привлечена авиация

    В ГЛПР «Ертіс орманы» зарегистрирован верховой лесной пожар, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    Верховой лесной пожар вспыхнул в «Ертіс орманы»: привлечена авиация
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

    5 августа 2026 года в 16:05 в Кокжальском лесничестве Бескарагайского филиала ГЛПР «Ертіс орманы» зарегистрирован верховой лесной пожар.

    Для тушения пожара в сосновом лесу привлечены 20 работников лесного учреждения и 2 единицы техники, а также 2 авиапожарных десантника РГКП «Казавиалесоохрана» и вертолет, оборудованный водосливным устройством (ВСУ).

    В качестве дополнительных сил к месту пожара направлены 20 работников лесного учреждения и 6 пожарных автоцистерн, а также вертолет Ми-8 РГКП «Казавиалесоохрана», оборудованный водосливным устройством (ВСУ), из города Павлодара.

    Ситуация находится на постоянном контроле Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    В июне был введен запрет на посещение «Ертіс орманы» на фоне аномальной жары.

    Пожар Авиация Регионы Казахстана Ертіс орманы Область Абай Природные пожары Лесные пожары
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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