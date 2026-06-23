Запрет на посещение «Ертіс орманы» введен на фоне аномальной жары

Сотрудники лесного хозяйства подчеркнули, что государственный лесной фонд является национальным достоянием и выполняет важные экологические функции. Любые неосторожные действия могут нанести природным ресурсам значительный материальный ущерб, передает корреспондент Kazinform.

В связи с аномальной жарой, установившейся в регионе с конца мая, введен запрет на посещение территории резервата «Ертіс орманы». На территории государственного лесного фонда объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности — 5-й класс.

— В связи с жаркой и сухой погодой на территории Павлодарской области значительно возрос риск возникновения лесных пожаров. В целях предупреждения лесных пожаров и сохранения природных ресурсов при установлении IV и V классов пожарной опасности на территории государственного лесного фонда полностью запрещаются въезд граждан и транспортных средств на территорию резервата, а также проведение работ, не связанных с деятельностью служб охраны леса, — сообщили в резервате «Ертіс орманы».

Ранее экологи били тревогу в связи с тем, что «Ертіс орманы» подвергается нашествию шелкопряда.