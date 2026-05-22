Экологи бьют тревогу: шелкопряд уничтожает Иртышский бор

Нашествие соснового шелкопряда в резервате «Ертіс орманы» стало заметным еще с 2023 года. В прошлом году специалистам пришлось обработать химикатами более 13 тысяч гектаров леса для сокращения численности вредителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространилось видео из Шалдайского участка резервата «Ертіс орманы», где сосновый шелкопряд массово поражает деревья. На кадрах видно, как гусеницы вредителя покрыли молодые побеги сосен, из-за чего хвойные деревья начали увядать.

Авторы видео — члены общественного объединения «Эком» — заявили, что проблема наблюдается уже второй год, а в этом году ситуация, вероятно, значительно ухудшилась. Экологи предупреждают: если своевременно не принять меры, последствия могут быть серьезными. Ослабленные деревья могут засохнуть, возрастет риск лесных пожаров, а вредители продолжат распространяться на новые территории.

В связи с этим представители объединения просят провести срочную проверку лесных массивов, организовать постоянный мониторинг и принять меры по локализации распространения вредителей.

Агентство Kazinform обратилось за комментарием в резерват «Ертіс орманы», чтобы выяснить, насколько серьезную угрозу шелкопряд представляет для соснового леса.

Как отметил руководитель отдела науки и мониторинга резервата Арман Жунисов, вредитель называется «сосновый шелкопряд». В этом году его обнаружили на площади 6773,1 гектара.

— Арман Кайратович, когда впервые было зафиксировано распространение соснового шелкопряда?

— Впервые в 2023 году было выявлено распространение вредителя на площади 430,3 гектара. В прошлом году 13 174,3 гектара леса обработали с воздуха методом распыления препаратов с самолета. В этом году планируется обработать еще 3000 гектаров.

— Что происходит с сосной после поражения шелкопрядом? Дерево погибает или может восстановиться?

— Все зависит от степени поражения. Если вредитель повреждает дерево один-два раза, сосна способна восстановиться. Но при сильном поражении дерево может засохнуть. Сейчас на многих участках сосны вновь восстанавливают хвою. Когда численность шелкопряда достигает пика, начинает действовать естественный биологический баланс. Увеличивается количество энтомофагов — полезных насекомых, питающихся гусеницами вредителя. Например, муха тахина откладывает яйца в гусениц соснового шелкопряда, уничтожая их. На пораженных участках уже наблюдаются такие процессы. Доказательством этого являются коконы шелкопряда, показанные на видео: многие из них так и не раскрылись и погибли, не превратившись в бабочек.

— Насколько опасен шелкопряд для леса? Может ли в резервате быть объявлена чрезвычайная ситуация?

— Это действительно опасный вредитель, наносящий значительный ущерб. Он поедает хвою и ослабляет деревья. Сейчас инженеры-лесопатологи и сотрудники отдела науки, информации и мониторинга ведут постоянное наблюдение, чтобы не допустить дальнейшего расширения очага. Оснований для объявления чрезвычайной ситуации пока нет.

— Какими препаратами обрабатывают деревья?

— В прошлом году сосновые массивы обрабатывали препаратом «Диурон». Обработка показала хорошие результаты. В этом году также планируется использовать его. В борьбе с лесными вредителями важно вести постоянный мониторинг, сохранять природный биологический баланс и усиливать научный контроль. Эта работа будет продолжена.

