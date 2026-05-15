Танцующих журавлей заметили в пойме Иртыша

В долину Иртыша вернулись журавли, обитавшие здесь в прошлом году. Это свидетельствует о том, что лесная территория стала более безопасной для животных и птиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пара журавлей попала на видео в лесах поймы реки Иртыш. На кадрах видно, как птицы чувствуют себя спокойно и исполняют характерный «танец».

— По словам наших лесников, эти птицы жили здесь и прошлым летом, а затем улетели в теплые края. С наступлением тепла они снова вернулись. В последние годы в пойме Иртыша все чаще наблюдается, как дикие животные и птицы обживают определенные участки и устраивают там гнезда. Это говорит о том, что пойма и территория природного резервата Иртыша становятся более безопасными и комфортными, — сообщил руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.

