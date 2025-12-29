РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:25, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Великобритания запустит оплачиваемую военную службу для молодежи

    С марта 2026 года в Великобритании начнет действовать новая программа добровольной военной службы, ориентированная на молодых людей в возрасте до 25 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Великобритания, флаг
    Фото: freepik.com

    Как сообщили в министерстве обороны страны, на первом этапе участие в программе смогут принять около 150 юношей и девушек. Им будет предложен оплачиваемый курс военной подготовки сроком на один год. При этом программа не предусматривает обязательств по дальнейшему прохождению службы в армии.

    В ведомстве отметили, что в перспективе планируется расширение инициативы — количество участников может быть увеличено до тысячи человек. Основной целью программы является укрепление обороноспособности британских вооруженных сил на фоне роста внешних угроз.

    Обязательный призыв на военную службу в Великобритании был отменен в 1960-х годах, и с тех пор армия комплектуется на контрактной основе.

    Ранее о введении аналогичных мер заявила Германия. С 2026 года все граждане мужского пола по достижении 18 лет будут обязаны заполнить специальную анкету, в которой укажут уровень физической подготовки и готовность к прохождению военной службы.

    Напомним, в Казахстане намерены обновить правила контрактной службы и социальные гарантии. Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Казахстана стартовал проект Sarbaz+.

    Теги:
    Военные Армия Великобритания Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают