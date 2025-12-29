Великобритания запустит оплачиваемую военную службу для молодежи

Как сообщили в министерстве обороны страны, на первом этапе участие в программе смогут принять около 150 юношей и девушек. Им будет предложен оплачиваемый курс военной подготовки сроком на один год. При этом программа не предусматривает обязательств по дальнейшему прохождению службы в армии.

В ведомстве отметили, что в перспективе планируется расширение инициативы — количество участников может быть увеличено до тысячи человек. Основной целью программы является укрепление обороноспособности британских вооруженных сил на фоне роста внешних угроз.

Обязательный призыв на военную службу в Великобритании был отменен в 1960-х годах, и с тех пор армия комплектуется на контрактной основе.

Ранее о введении аналогичных мер заявила Германия. С 2026 года все граждане мужского пола по достижении 18 лет будут обязаны заполнить специальную анкету, в которой укажут уровень физической подготовки и готовность к прохождению военной службы.

