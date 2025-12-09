Правила контрактной службы и социальные гарантии намерены обновить в Казахстане

Сообщается, что по поручению Президента 31 марта этого года Правительством внесены в Мажилис Парламента три проекта законов:

— «О профилактике правонарушений»;

— «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений»;

— «О внесении изменения и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам профилактики правонарушений».

Они предусматривают разграничение компетенций субъектов профилактики правонарушений, в том числе органов прокуратуры, внутренних дел, военного управления, военной полиции, меры по координации и взаимодействию субъектов профилактики, проведению работы с населением и др.

Кроме того, документы включают нормы по интеграции и использованию различных информационных систем и баз данных, применению технических средств видеофиксации, искусственного интеллекта с целью повышения эффективности мер профилактики правонарушений и обеспечения прозрачности деятельности государственных органов.

Программа «Цифровая профилактика»

Также в рамках цифровизации решением Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях утверждена межведомственная программа «Цифровая профилактика» на 2025–2028 годы.

Новые отраслевые программы «Закон и порядок в армии» и «Цифровая профилактика» на 2025–2028 годы предусматривают комплекс долгосрочных мероприятий, ориентированных на повышение эффективности профилактической работы и улучшение общего уровня правопорядка в войсках.

Ответственность за самовольное оставление части

Как уточнил Премьер-министр, ответственность за самовольное оставление части усиливаться не будет.

— Действующим законодательством предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность за самовольное оставление части или места службы военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву или контракту. Согласно статье 652 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях административная ответственность предусматривает наказание от штрафа до административного ареста (пятнадцать суток). При этом уголовная ответственность за аналогичные правонарушения, предусмотренные статьей 441 Уголовного кодекса Республики Казахстан, устанавливает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет. Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем что ответственность по этим видам правонарушений действующим законодательством достаточно урегулирована, — сказано в ответе на депзапрос.

Сейчас военные органы проводят постоянный мониторинг дисциплинарных проступков и анализ причин подобных нарушений.

Контрактная служба и социальные гарантии

В 2025 году вступили в силу поправки в закон о военной службе и статусе военнослужащих. Теперь военнослужащие, уволенные по отрицательным мотивам, смогут повторно поступить на контракт только через два года.

Также в Мажилисе создана рабочая группа для проработки вопросов, связанных с декретными отпусками военнослужащих-мужчин, злоупотреблением социальными гарантиями и порядком увольнения. После выработки единой позиции предложения будут внесены в законодательство.

Психологическая поддержка

Внедряются современные психодиагностические методики, адаптированные под социокультурные условия страны (методики депрессивного состояния PHQ-9, генерализованного тревожного расстройства GAD-7, шкала субъективного благополучия).

Дополнительно Министерство здравоохранения разработало Дорожную карту по превенции суицида среди населения Казахстана на 2026–2028 годы, где отдельное внимание уделено военнослужащим.

Обучение и воспитание личного состава

В рамках межведомственной программы «Закон и порядок в армии» создаются типовые программы обучения сержантов и контрактников. В них предусмотрены новые форматы занятий — лекции-диалоги, мастер-классы, тренинги и «деловые игры». Эти подходы интегрированы в долгосрочную Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Вооруженных силах Казахстана стартовал проект Sarbaz+.