Армия будущего: служить по-новому начали в Казахстане

В войсковую часть 78460 Сил воздушной обороны в Алматинской области прибыли первые новобранцы, которые будут проходить срочную воинскую службу в рамках пилотного проекта Sarbaz+.

Проект предусматривает реализацию обновленной концепции боевой и специальной подготовки. Инициатива Министерства обороны дает возможность получения во время срочной службы гражданской специальности в таких востребованных сферах, как IT, телекоммуникации и управление беспилотными летательными аппаратами.

Инициатива предусматривает интеграцию воинской службы с профессиональным обучением, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга. Эти особенности станут важным элементом социальной поддержки и повысят конкурентоспособность молодых казахстанцев, прошедших армейскую школу.

В войсковой части 78460 Сил воздушной обороны внедрена современная бытовая и учебная система. Одним из таких нововведений стал медицинский мониторинг военнослужащих с использованием фитнес-браслетов.

— У нас созданы все необходимые условия для солдат: от современной учебной базы до улучшенной инфраструктуры, — пояснил заместитель командира части 78460 подполковник Бакытжан Сейтов. — Это инвестиции в личный и профессиональный потенциал нашей молодежи.

После службы военнослужащий увольняется из армии со знаниями и навыками, которые пригодятся ему в гражданской жизни. При этом программа охватывает солдат срочной службы, офицерский и сержантский составы, которые проходят повышение квалификации.

Так, в октябре текущего года в рамках пилотного проекта Sarbaz + в войсковой части прошли интенсивные курсы для офицеров и сержантов, ответственных за воспитательную работу с личным составом.

Проект Министерства обороны знаменует переход к инновационной модели подготовки, ориентированной на всестороннее развитие и социальную адаптацию военнослужащих. В случае его успешной реализации эта модель срочной службы будет поэтапно внедрена во всех подразделениях Вооруженных сил страны.

1 декабря в Вооруженных силах стартовал новый учебный год.