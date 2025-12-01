Новый учебный год начался в казахстанской армии

В течение недели в органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия, направленные на совершенствование навыков действий личного состава при приведении в боевую готовность.

На занятиях уточняются боевые расчеты и порядок действий дежурных служб, отрабатывается взаимодействие штабов и воинских частей с территориальными подразделениями других войск и воинских формирований, центральными и местными исполнительными органами.

В этот период по учебному сигналу все воинские части Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности. Военнослужащие совершат марши на боевой технике из пунктов постоянной дислокации на учебные полигоны и в учебные центры. Отдельные подразделения к месту проведения комплексных занятий прибудут воздушным и железнодорожным транспортом.

В настоящее время проходят тренировки по развертыванию пунктов приема мобилизационных ресурсов. Особое внимание уделяется практическим действиям соединений и воинских частей. Комплексные тактико-строевые занятия продлятся до 7 декабря текущего года.

Ранее Минобороны предупредило казахстанцев о переброске техники.