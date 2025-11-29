Боевая готовность: Минобороны предупредило казахстанцев о переброске техники
В Министерстве обороны предупредили казахстанцев о перемещении военной техники по территории страны в начале декабря, передает агентство Kazinform.
Как сообщает Минобороны, в первых числах декабря 2025 года все подразделения Вооруженных сил РК будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу в связи с началом нового учебного года. После этого подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры.
Отмечается, что отдельные части прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
— В указанный период, в целях обеспечения безопасности, на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения. Просим граждан и представителей средств массовой информации опираться только на официальные источники и не распространять не проверенную информацию, — говорится в сообщении.