Боевая готовность: Минобороны предупредило казахстанцев о переброске техники

Как сообщает Минобороны, в первых числах декабря 2025 года все подразделения Вооруженных сил РК будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу в связи с началом нового учебного года. После этого подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры.

Фото: МО РК

Отмечается, что отдельные части прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.