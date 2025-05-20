Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю в случае продолжения военной операции в Газе

Премьер-министры Великобритании, Франции и Канады выступили с жестким совместным заявлением, призвав Израиль немедленно прекратить наступление в Газе и разблокировать поставки гуманитарной помощи. В случае отказа они пригрозили применением «конкретных мер».

Совместное заявление Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Марка Карни было обнародовано в понедельник, на фоне обострения ситуации в секторе Газа. Израиль накануне объявил о начале новой военной операции и подтвердил намерение взять под контроль всю территорию анклава.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что Израиль будет «защищаться до полной победы» и назвал условия прекращения войны — освобождение всех оставшихся заложников и демилитаризация сектора.

— Мы всегда поддерживали право Израиля на самооборону. Но нынешняя эскалация — совершенно несоразмерна, — говорится в заявлении глав Великобритании, Франции и Канады.

По их словам, они не намерены оставаться в стороне, пока израильское руководство «продолжает эти вопиющие действия».

С начала марта Израиль заблокировал ввоз топлива, продовольствия и медикаментов в сектор Газа, пытаясь оказать давление на движение ХАМАС, удерживающее заложников, захваченных 7 октября 2023 года. По данным израильской стороны, в результате атаки ХАМАС в тот день погибли около 1200 человек, большинство из них — гражданские, еще 251 человек были взяты в плен.

В ответ на заявление западных лидеров в канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что Лондон, Париж и Оттава «награждают террор» и фактически поощряют ХАМАС.

— Это заявление не содержит ни слова осуждения ХАМАС — организации, совершившей худшее зверство со времен Холокоста, — говорится в заявлении офиса Биньямина Нетаньяху.

В совместном заявлении трех западных стран содержится призыв к немедленному прекращению огня и поддержка усилий США, Катара и Египта по достижению устойчивого перемирия. Кроме того, Лондон, Париж и Оттава вновь подтвердили свою приверженность решению конфликта на основе создания двух государств и признания палестинской государственности.

ХАМАС поприветствовал позицию западных государств, назвав заявление «важным шагом» в направлении восстановления принципов международного права.

Между тем боевые действия продолжаются в секторе Газа. Служба гражданской обороны анклава заявила, что в результате израильских ударов в ночь на вторник погибли по меньшей мере 44 человека.

В понедельник Израиль разрешил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, однако она будет поступать в осажденный анклав в минимальных объемах, пока не будет выработан новый механизм.