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    15:16, 20 Май 2025 | GMT +5

    Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю в случае продолжения военной операции в Газе

    Совместное заявление западных правительств ознаменовало резкое ужесточение международной риторики в адрес Израиля на фоне новой фазы конфликта в секторе Газа, передает собкор агентства Kazinform.

    военные
    Фото: x.com / @idfonline

    Премьер-министры Великобритании, Франции и Канады выступили с жестким совместным заявлением, призвав Израиль немедленно прекратить наступление в Газе и разблокировать поставки гуманитарной помощи. В случае отказа они пригрозили применением «конкретных мер».

    Совместное заявление Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Марка Карни было обнародовано в понедельник, на фоне обострения ситуации в секторе Газа. Израиль накануне объявил о начале новой военной операции и подтвердил намерение взять под контроль всю территорию анклава.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что Израиль будет «защищаться до полной победы» и назвал условия прекращения войны — освобождение всех оставшихся заложников и демилитаризация сектора.

    — Мы всегда поддерживали право Израиля на самооборону. Но нынешняя эскалация — совершенно несоразмерна, — говорится в заявлении глав Великобритании, Франции и Канады.

    По их словам, они не намерены оставаться в стороне, пока израильское руководство «продолжает эти вопиющие действия».

    С начала марта Израиль заблокировал ввоз топлива, продовольствия и медикаментов в сектор Газа, пытаясь оказать давление на движение ХАМАС, удерживающее заложников, захваченных 7 октября 2023 года. По данным израильской стороны, в результате атаки ХАМАС в тот день погибли около 1200 человек, большинство из них — гражданские, еще 251 человек были взяты в плен.

    В ответ на заявление западных лидеров в канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что Лондон, Париж и Оттава «награждают террор» и фактически поощряют ХАМАС.

    — Это заявление не содержит ни слова осуждения ХАМАС — организации, совершившей худшее зверство со времен Холокоста, — говорится в заявлении офиса Биньямина Нетаньяху.

    В совместном заявлении трех западных стран содержится призыв к немедленному прекращению огня и поддержка усилий США, Катара и Египта по достижению устойчивого перемирия. Кроме того, Лондон, Париж и Оттава вновь подтвердили свою приверженность решению конфликта на основе создания двух государств и признания палестинской государственности.

    ХАМАС поприветствовал позицию западных государств, назвав заявление «важным шагом» в направлении восстановления принципов международного права.
    Между тем боевые действия продолжаются в секторе Газа. Служба гражданской обороны анклава заявила, что в результате израильских ударов в ночь на вторник погибли по меньшей мере 44 человека.

    В понедельник Израиль разрешил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, однако она будет поступать в осажденный анклав в минимальных объемах, пока не будет выработан новый механизм.

    Теги:
    Франция Канада Европа Ближний Восток Великобритания Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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