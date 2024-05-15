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    21:19, 14 Май 2024 | GMT +6

    Важнее безопасность детей – эвакуированная жительница села Талдыколь в Атырауской области

    Важнее безопасность детей – эвакуированная жительница села Талдыколь в Атырауской области
    Фото: оперштаб Атырауской области

    В Атырауской области со вчерашнего дня продолжается эвакуация жителей села Талдыколь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айганым Карасаева вместе с 83-летней свекровью и тремя детьми разместились в эвакуационном пункте Атырау. 

    — Мы приехали в эвакуационный пункт вчера около 18:00. Всех нас провели через медицинский осмотр. Потом накормили ужином. Вместе со мной приехали 83-летняя свекровь и трое моих детей. Муж остался дежурить на дамбе, вместе с жителями села. Конечно, здесь не как дома, но для нас важнее безопасность детей. Когда началась эвакуация, мы думали прежде всего об этом, — отметила сельчанка.

    Решение об эвакуации жителей села Талдыколь было принято штабом по чрезвычайным ситуациям Махамбетского района вчера, 13 мая. По обеим сторонам дороги к селу от трассы Атырау-Уральск возникла угроза затопления.

    — Сегодня, 14 мая до 11:00 из села Талдыколь в эвакуационный пункт перевезен 151 человек, в том числе 102 ребенка. Еще 245 человек расположились в домах у родственников. Они забрали с собой 143 ребенка. Сейчас продолжается эвакуация жителей села Талдыколь, — сообщил областной оперативный штаб.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что из села Талдыколь в Атырауской области эвакуировано 140 жителей.

    Теги:
    Атырауская область Село Талдыколь Эвакуация Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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