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    18:08, 13 Май 2024 | GMT +6

    Эвакуация населения началась в селе Талдыколь Атырауской области

    Атырауская область
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    В селе Талдыколь Атырауской области началась заблаговременная эвакуация населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС области.

    Как сообщает оперштаб Атырауской области, вода подступила к подъездной дороге в село Талдыколь и грозит подтоплением дорожного участка.

    В связи с угрозой подтопления подъездной дороги в село Талдыколь Махамбетского района началась заблаговременная эвакуация населения.

    Эвакуации подлежат, в первую очередь, беременные женщины, дети и пожилые люди. Тяжелобольные пациенты будут эвакуированы по алгоритму, разработанному управлением здравоохранения Атырауской области.

    Для жителей подготовлены эвакуационные пункты в городе Атырау — Высшем колледже APEC и гостинице «Dana».

    Как рассказал аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев, в настоящее время вода подмывает обе части въездной дороги в село Талдыколь. Ведутся работы по укреплению защитных дамб и установке труб для пропуска воды.

    — Мы уверены, что имеющиеся дамбы вокруг села удержат воду и предотвратят подтопление населенного пункта. Однако опасения вызывает дорога, ведущая в село Талдыколь, мы не должны допустить, чтобы жители остались отрезанными от областного центра, — рассказал Кайрат Нурлыбаев.

    В селе Талдыколь проживает порядка 1,5 тысячи жителей. Протяженность подъездной дороги в село Талдыколь составляет 7 км.

    Теги:
    Подтопления Дороги Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Талдыколь Эвакуация Паводки в Казахстане Оперштаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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