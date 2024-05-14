Эвакуация населения началась в селе Талдыколь Атырауской области

В селе Талдыколь Атырауской области началась заблаговременная эвакуация населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС области.

Как сообщает оперштаб Атырауской области, вода подступила к подъездной дороге в село Талдыколь и грозит подтоплением дорожного участка.

В связи с угрозой подтопления подъездной дороги в село Талдыколь Махамбетского района началась заблаговременная эвакуация населения.

Эвакуации подлежат, в первую очередь, беременные женщины, дети и пожилые люди. Тяжелобольные пациенты будут эвакуированы по алгоритму, разработанному управлением здравоохранения Атырауской области.

Для жителей подготовлены эвакуационные пункты в городе Атырау — Высшем колледже APEC и гостинице «Dana».

Как рассказал аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев, в настоящее время вода подмывает обе части въездной дороги в село Талдыколь. Ведутся работы по укреплению защитных дамб и установке труб для пропуска воды.

— Мы уверены, что имеющиеся дамбы вокруг села удержат воду и предотвратят подтопление населенного пункта. Однако опасения вызывает дорога, ведущая в село Талдыколь, мы не должны допустить, чтобы жители остались отрезанными от областного центра, — рассказал Кайрат Нурлыбаев.

В селе Талдыколь проживает порядка 1,5 тысячи жителей. Протяженность подъездной дороги в село Талдыколь составляет 7 км.