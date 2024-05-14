Продолжается эвакуация жителей села Талдыколь Атырауской области

Из села Талдыколь Атырауской области эвакуировано 140 жителей в г. Атырау, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб Махамбетского района области.

Как сообщает оперативный штаб Махамбетского района, жители села Талдыколь переселяются в добровольном порядке. Для их эвакуации привлечены четыре 25-местных автобуса, две 12-местных автомашины «ГАЗель» и 30 сотрудников.

— В селе Талдыколь Бейбарысского сельского округа имеется 221 дом с 1 215 жителями. В течение дня 140 жителей доставлены в город Атырау и размещены в эвакуационном пункте в высшем колледже АРЕС. В их числе 29 мужчин, 50 женщин, 3 лица с ограниченными возможностями, 2 беременные женщины, 52 подростка в возрасте до 16 лет и 4 ребенка в возрасте до 1 года, — сообщили в районном оперштабе.

Мужчины остались для защиты села от наводнения. Сейчас в селе работают 107 сотрудников службы по чрезвычайным происшествиям и 28 военнослужащих. Они располагают 9 единицами специальной техники.

В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется.

Противопаводковые работы также продолжаются в селе Алмалы Атырауской области. Из-за поднятия уровня воды в реке Жайык силами ДЧС Атырауской области из села Алмалы заблаговременно было эвакуировано 2 человека и домашний скот в безопасное место.

Отметим, что за период противопаводковых работ в этом населенном пункте было уложено более 40 тысяч мешкотар и возведено более 8 км дамб.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области началась эвакуация жителей села Талдыколь. Под угрозой затопления находятся 5 населенных пунктов вблизи Атырау.

Также сообщалось, что размыты 7 километров дороги от трассы Атырау-Уральск до поселка Индербор.