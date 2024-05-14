Под угрозой затопления находятся 5 населенных пунктов вблизи Атырау

В связи с повышением уровня воды в реке Жайык (Урал) 5 населенным пунктам вблизи города Атырау угрожает затопление, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, в ближайшие дни уровень воды в реке Жайык может достигнуть самой верхней отметки.

— В Атырауской области угроза наводнения все еще сохраняется. В настоящее время большой объем паводковой воды, поступающей по реке Жайык, пришел на территорию Атырауской области. Ежедневно регистрируется повышение уровня воды на гидропостах в Индерском, Махамбетском районах и в Атырау. В Индерском и Махамбетском районах уровень воды превысил опасную отметку. Но дамбы, возведенные по берегам реки, защищают населенные пункты от затопления, — сказал Ж.Бисембиев.

По словам замакима, прошедшей ночью в Индерском районе паводковые воды поступили на территорию населенного пункта через старые трубы.

— В поселке Индербор были своевременно приняты меры для защиты от паводковых вод. В результате, угроза затопления устранена, — отметил Ж.Бисембиев.

В Атырау по берегу реки Жайык возведены дамбы общей протяженностью более 250 километров.

— Сейчас вблизи Атырау населенные пункты Бесикты, Алмалы, Талгайран, Акжар, Аксай остаются на территории, где высока вероятность затопления. В связи с этим, на берегах реки Жайык организовано круглосуточное дежурство, — сообщил Жасулан Бисембиев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырауской области началась эвакуация жителей села Талдыколь.

Также сообщалось, что размыты 7 километров дороги от трассы Атырау-Уральск до поселка Индербор.