«Вафельная» разметка в Алматы: когда начнут штрафовать нарушителей

В акимате города сообщили, что в рамках реализации проекта ГЧП на перекрестках, где нанесена такая разметка, установлены дополнительно 43 камеры. С 25 октября начался пилотный проект по автоматической фиксации нарушений, предусмотренных статьей 594 КоАП РК («Выезд на занятый перекресток»). За время тестового режима зафиксировано более тысячи подобных случаев.

До 22 ноября проводится корректировка алгоритмов работы комплексов, чтобы повысить точность фиксации и исключить возможные ошибочные предписания.

— С учетом полученных промежуточных результатов можно отметить, что внедрение автоматической фиксации нарушений по статье 594 КоАП РК с последующей передачей данных в ПЦ ЕРАП позволит повысить дисциплину участников дорожного движения и снизить количество случаев заторов на перекрестках, — отметили в акимате.

Параллельно ведется процедура поверки комплекса «Сергек» для официального запуска и интеграции с ПЦ ЕРАП. На этой неделе к работе будут готовы пять перекрестков, остальные планируется завершить до конца месяца.

Напомним, что первая «вафельная» разметка в Алматы появилась в 2019 году — тогда эксперимент прошел на двух перекрестках. Позднее от практики отказались, однако в 2025 году проект возобновили. Сейчас разметка нанесена уже на десяти участках города.

В департаменте полиции пояснили, что в 2019 году в ПДД не было соответствующей нормы. Теперь она официально закреплена, и выезд на занятый перекресток, обозначенный такой разметкой, считается нарушением.