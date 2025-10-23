Штрафуют ли алматинских водителей за выезд на «вафельную» разметку

Первая «вафельная» разметка в Алматы появилась еще в 2019 году — тогда эксперимент провели на двух перекрестках. Позже от практики отказались, однако в 2025 году проект решили возобновить. Сейчас разметка нанесена уже на десяти участках города.

В департаменте полиции пояснили, в 2019 году в Правилах дорожного движения соответствующей нормы не существовало. Сейчас же она официально закреплена, и выезд на занятый перекресток, обозначенный такой разметкой, считается нарушением.

— Сейчас проводится интеграция с автоматизированными системами по обеспечению дорожного движения, чтобы впредь была фиксация этих правонарушений и соответствующие меры реагирования. Пока эта функция вводится в формате профилактическо-разъяснительной работы. Мы хотим, чтобы водители привыкли, приучили себя не занимать перекресток, особенно там, где нанесена «вафельная» разметка. Все это делается в комплексе, чтобы дорожное движение обеспечивалось на должном уровне, — отметила официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.

Ранее сообщалось, что на улицах Алматы появилась «вафельная» разметка для борьбы с пробками.