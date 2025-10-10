РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:23, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    На улицах Алматы появилась «вафельная» разметка для борьбы с пробками

    В Алматы на ряде оживленных перекрестков нанесена новая дорожная разметка, так называемая «вафельница», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Новая дорожная разметка была нанесена в целях повышения пропускной способности и снижения заторов на оживленных перекрестках.

    — Данная разметка предусмотрена Правилами дорожного движения РК и применяется на загруженных перекрестках, где запрещается выезд на участок при занятом выезде с него, — уточнили в пресс-службе полиции.

    Таким образом, «вафельная» разметка визуально обозначает границы перекрестка и предупреждает водителей о недопустимости выезда, если впереди образовался затор.

    Фото: threads.com/@just.liketom

    По информации управления административной полиции, разметка нанесена на перекрестках:  

    • — Абая — Назарбаева;
    • — Абая — Момышулы;
    • — Толе би — Розыбакиева.

    — Эта мера направлена на сокращение числа искусственных заторов, которые нередко возникают из-за того, что водители выезжают на занятый перекресток. Новая разметка поможет сделать движение более упорядоченным и безопасным, — отметил начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Напомним, разметка с усиленными светоотражающими свойствами появилась на трассе Кокшетау — Атбасар.


    Дороги Безопасность Алматы
    Камшат Абдирайым
    Автор
