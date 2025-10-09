РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:12, 09 Октябрь 2025

    Разметка с усиленными светоотражающими свойствами появилась на трассе Кокшетау — Атбасар

    На аварийно-опасных участках трассы Кокшетау — Атбасар нанесена каркасная разметка для повышения безопасности движения, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    светоотражающая разметка, дорога, трасса
    Скрин из видео: Kazinform

    Каркасная дорожная разметка нанесена на наиболее аварийно-опасных участках трассы — на 52-54, 65 и 76 километрах, общей протяженностью 6 километров

    Работы выполнены с целью повышения безопасности дорожного движения на участках с повышенным риском аварийности — это резкие повороты и виражи, где в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях видимость дороги значительно снижается.

    — Каркасная разметка обладает усиленными светоотражающими свойствами и обеспечивает четкое визуальное восприятие дорожного полотна. Она помогает водителям лучше ориентироваться на сложных участках, удерживать траекторию движения и своевременно реагировать на изменение дорожной геометрии, — говорится в сообщении.

    В КазАвтоЖол призывают водителей соблюдать скоростной режим, особенно при движении на участках с ограниченной видимостью и крутыми поворотами, а также быть предельно внимательными в осенне-зимний период.

    Ранее мы писали, какие платные дороги самые популярные в Казахстане.

    Дороги КазАвтоЖол Безопасность Акмолинская область
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
