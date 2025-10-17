В Алматы появилась «вафельная» разметка на десяти перекрестках

В целях предотвращения нарушений водителями требований статьи 594 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан на десяти оживленных перекрестках города нанесена дорожная разметка 1.28 — «Обозначение участка регулирования перекрестка» (так называемая вафельная разметка).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Новая разметка появилась на пересечениях:

пр. Абая — пр. Назарбаева;

пр. Абая — ул. Масанчи;

пр. Абая — ул. Брусиловского;

пр. Абая — ул. Момышулы;

пр. Абая — ул. Тургут Озала;

пр. Абылай хана — ул. Богенбай батыра;

ул. Сатпаева — ул. Наурызбай батыра;

ул. Сатпаева — ул. Жарокова;

ул. Жандосова — ул. Жарокова;

ул. Розыбакиева — ул. Толе би.

Мероприятие направлено на обеспечение пропускной способности транспортных потоков и предотвращение выезда автомобилей на перекрестки при образовании заторов, когда водитель вынужден остановиться, создавая препятствие движению в поперечном направлении.

Основная цель — повышение дисциплины водителей, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и обеспечение бесперебойного движения транспорта, особенно в часы пик.

Совместно с управлением административной полиции и ТОО «Көркем Телеком» в пилотном режиме прорабатывается установка камер фото- и видеофиксации на указанных участках для выявления нарушений. При положительных результатах проект будет поэтапно расширен на другие улицы города.

Внедрение «вафельной» разметки и использование современных средств фиксации — часть системной работы по совершенствованию организации дорожного движения и повышению безопасности на дорогах Алматы.

