В Алматы появилась «вафельная» разметка на десяти перекрестках
В Алматы управлением организации дорожного движения и пассажирского транспорта совместно с Департаментом полиции города реализуется комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения и снижению заторов, передает агентство Kazinform.
В целях предотвращения нарушений водителями требований статьи 594 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан на десяти оживленных перекрестках города нанесена дорожная разметка 1.28 — «Обозначение участка регулирования перекрестка» (так называемая вафельная разметка).
Новая разметка появилась на пересечениях:
- пр. Абая — пр. Назарбаева;
- пр. Абая — ул. Масанчи;
- пр. Абая — ул. Брусиловского;
- пр. Абая — ул. Момышулы;
- пр. Абая — ул. Тургут Озала;
- пр. Абылай хана — ул. Богенбай батыра;
- ул. Сатпаева — ул. Наурызбай батыра;
- ул. Сатпаева — ул. Жарокова;
- ул. Жандосова — ул. Жарокова;
- ул. Розыбакиева — ул. Толе би.
Мероприятие направлено на обеспечение пропускной способности транспортных потоков и предотвращение выезда автомобилей на перекрестки при образовании заторов, когда водитель вынужден остановиться, создавая препятствие движению в поперечном направлении.
Основная цель — повышение дисциплины водителей, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и обеспечение бесперебойного движения транспорта, особенно в часы пик.
Совместно с управлением административной полиции и ТОО «Көркем Телеком» в пилотном режиме прорабатывается установка камер фото- и видеофиксации на указанных участках для выявления нарушений. При положительных результатах проект будет поэтапно расширен на другие улицы города.
Внедрение «вафельной» разметки и использование современных средств фиксации — часть системной работы по совершенствованию организации дорожного движения и повышению безопасности на дорогах Алматы.
Ранее сообщалось, что на улицах Алматы появилась «вафельная» разметка для борьбы с пробками.