    16:57, 17 Октябрь 2025

    В Алматы появилась «вафельная» разметка на десяти перекрестках

    В Алматы управлением организации дорожного движения и пассажирского транспорта совместно с Департаментом полиции города реализуется комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения и снижению заторов, передает агентство Kazinform.

    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    В целях предотвращения нарушений водителями требований статьи 594 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан на десяти оживленных перекрестках города нанесена дорожная разметка 1.28 — «Обозначение участка регулирования перекрестка» (так называемая вафельная разметка).

    В Алматы появилась «вафельная» разметка на десяти перекрестках
    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    Новая разметка появилась на пересечениях:

    • пр. Абая — пр. Назарбаева;
    • пр. Абая — ул. Масанчи;
    • пр. Абая — ул. Брусиловского;
    • пр. Абая — ул. Момышулы;
    • пр. Абая — ул. Тургут Озала;
    • пр. Абылай хана — ул. Богенбай батыра;
    • ул. Сатпаева — ул. Наурызбай батыра;
    • ул. Сатпаева — ул. Жарокова;
    • ул. Жандосова — ул. Жарокова;
    • ул. Розыбакиева — ул. Толе би.

    Мероприятие направлено на обеспечение пропускной способности транспортных потоков и предотвращение выезда автомобилей на перекрестки при образовании заторов, когда водитель вынужден остановиться, создавая препятствие движению в поперечном направлении.

    Основная цель — повышение дисциплины водителей, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и обеспечение бесперебойного движения транспорта, особенно в часы пик.

    Совместно с управлением административной полиции и ТОО «Көркем Телеком» в пилотном режиме прорабатывается установка камер фото- и видеофиксации на указанных участках для выявления нарушений. При положительных результатах проект будет поэтапно расширен на другие улицы города.

    Внедрение «вафельной» разметки и использование современных средств фиксации — часть системной работы по совершенствованию организации дорожного движения и повышению безопасности на дорогах Алматы.

    Ранее сообщалось, что на улицах Алматы появилась «вафельная» разметка для борьбы с пробками. 

    Дороги Алматы
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
