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    Вадим Макарцов завоевал бронзу в состязаниях силачей на Всемирных играх кочевников

    Вадим Макарцов завоевал бронзу в состязаниях силачей «Алыптар сайысы» на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.

    Вадим Макарцов
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК
    Вадим Макарцов завоевал бронзу в состязаниях силачей на Всемирных играх кочевников
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

    Ранее казахстанец Канат Бактыбай стал чемпионом Всемирных игр кочевников по теңге ілу.

    Также сообщалось, что казахстанцы завоевали еще девять медалей на Всемирных играх кочевников. Казахстанец стал победителем по қазақ күресі на Всемирных играх кочевников. 

    Как Сборная Казахстана закончила третий день Всемирных Игр кочевников — читайте в материале.

    Бронза спортсмены Казахстана Кыргызстан Игры кочевников
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор