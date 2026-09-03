12 золотых и два разгрома: Казахстан уверенно закончил третий день Всемирных Игр кочевников

Главный вклад в медальную копилку внесли армрестлеры из Казахстана, между тем команды по кокпару и кок-бору уверенно начали групповые турниры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одними из центральных событий дня стали финалы по аударыспаку. Дарын Откелбай выиграл соревнования в категории до 90 килограммов и повторил свой успех на Играх кочевников 2024 года. В весе до 100 килограммов победу одержал Сырым Избасаров, одолевший в финале представителя Кыргызстана. Казахстанец стал трехкратным чемпионом Игр — ранее он побеждал в 2016 и 2024 годах. Нуржан Еркинулы завершил турнир с бронзой в категории до 110 килограммов.

На ковре главным успехом сборной стало золото Болата Сапара в самбо среди спортсменов свыше 98 килограммов. Еще две бронзовые награды завоевали Еркебулан Ныгметов в весе до 79 килограммов и Жандос Бейсенбаев — до 64 килограммов.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

В кыргыз куреше еще одну серебряную медаль Казахстану принес Алмас Жумагали. В финале весовой категории свыше 100 килограммов он уступил представителю Кыргызстана.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

Четыре медали принес Казахстану құсбегілік. Серикболсын Жалгасулы стал победителем состязаний в дисциплине «қаршыға» с ястребом. Арман Кошкаров завоевал серебро в соревнованиях с беркутами. В ителгі салу второе место занял Багдаулет Бабажан, третье — Ерлан Кенжетаев.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК

В перетягивании каната сборная Казахстана второй день подряд поднялась на высшую ступень пьедестала. В финале формата 4×4 казахстанцы победили команду Ирана. Накануне национальная сборная оказалась сильнее хозяев Игр в решающем противостоянии 8×8 и таким образом оформила золотой дубль.

Наиболее весомое пополнение пришло из армрестлинга. В этой дисциплине казахстанцы завоевали 12 наград, включая семь золотых. Мелена Сыдыкжанова в категории свыше 65 килограммов, Нурдаулет Айдархан в весе до 90 килограммов и Медет Куттымуратов в категории свыше 90 килограммов выиграли турниры как на левой, так и на правой руке. Данил Устинов в весе до 80 килограммов победил на левой руке и стал вторым на правой.

Улжан Оралбай, выступавшая в категории до 65 килограммов, дважды заняла второе место. Бахит Акжигитов в весе до 70 килограммов завоевал серебро на левой и бронзу на правой руке.

В командных конных играх медали еще не разыгрывались, однако обе казахстанские сборные стартовали с разгромов. Действующие чемпионы по кокпару обыграли Россию со счетом 14:1. Команда по кок-бору в своей первой встрече оказалась сильнее Таджикистана — 16:3.

Таким образом, 3 сентября в соревнованиях казахстанцы завоевали 24 медали. В их числе 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.

VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане и завершатся 6 сентября. Впереди у Казахстана остаются групповые и решающие матчи по кокпару и кок-бору, а также соревнования в других видах программы.