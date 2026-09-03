Арман Кошкаров завоевал серебро на Всемирных играх кочевников в охоте с беркутами

На VI Всемирных играх кочевников сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в соревнованиях по охоте с ловчими птицами, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК.

В дисциплине с участием беркутов казахстанский спортсмен Арман Кошкаров продемонстрировал высокий уровень мастерства и богатый опыт, по итогам выступления став серебряным призером соревнований.

Сборная Казахстана пополнила свою медальную копилку еще одной наградой на VI Всемирных играх кочевников.

Ранее Казахстан завоевал четыре медали на Играх кочевников. Также Болат Сапар принес Казахстану золото Игр кочевников в супертяжелом весе.

Напомним, что Казахстан оформил золотой дубль в перетягивании каната на Всемирных играх кочевников. Серикболсын Жалгасулы принес Казахстану золото на Всемирных играх кочевников.